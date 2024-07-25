Sinop'ta Toplu Ulaşıma Zam Yapıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Sinop'ta Toplu Ulaşıma Zam Yapıldı

Sinop\'ta Toplu Ulaşıma Zam Yapıldı

Sinop Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, toplu taşıma araçları şehir içi fiyat tarifesinde değişikliğe gidildiğini duyurdu. Buna göre kısa mesafe indi bindi ücreti 15,00 TL'den 20,00 TL'ye çıktı. Yeni tarifeye göre normal ücretlerin en düşüğü olan indi bindi ücreti tam 20,00 TL, öğrenci ise 15 TL'ye çıkartıldı. Yeni zamlı tarife ise şu şekilde: İndi-bindi tam 20,00 TL öğrenci 15 TL, Korucuk-otogar-hastane-TOKİ tam 25 TL, öğrenci 20,00 TL, Sanayi-Orduköy tam 25 TL, öğrenci 20,00 TL, Akliman tam 25,00 TL, öğrenci 20,00 TL.

25.07.2024 12:32
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Sinop'ta toplu ulaşıma zam yapıldı. Buna göre kısa mesafe indi bindi ücreti 15,00 TL'den 20,00 TL'ye çıktı.

Sinop Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, toplu taşıma araçları şehir içi fiyat tarifesinde değişikliğe gidildiğini duyurdu. Yeni tarifeye göre normal ücretlerin en düşüğü olan indi bindi ücreti tam 20,00 TL, öğrenci ise 15 TL'ye çıkartıldı.

Yeni zamlı tarife ise şu şekilde:

İndi-bindi tam 20,00 TL öğrenci 15 TL, Korucuk-otogar-hastane-TOKİ tam 25 TL, öğrenci 20,00 TL, Sanayi-Orduköy tam 25 TL, öğrenci 20,00 TL, Akliman tam 25,00 TL, öğrenci 20,00 TL. - SİNOP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Sinop'ta Toplu Ulaşıma Zam Yapıldı - Son Dakika

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