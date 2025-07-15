Sinop\'ta Turizm Dört Mevsime Yayılacak

Sinop İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Güzel, en temel amaçlarının Sinop'ta turizmi dört mevsime yaymak olduğunu söyledi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Güzel, 2025 turizm sezonunu değerlendirerek, Tarihi Cezaevi ve kentin farklı turizm alanlarıyla ilgili bilgiler verdi. Müdür Güzel, Tarihi Cezaevi'nin tarihi dokusunu kaybetmeden yeniden ziyarete açıldığını aktardı. Tarihi yapı restorasyon ardından gelecekle de buluşabilir bir hale geldi. Ayrıca Güzel, beklenilen ziyaretçi sayılarının da yerinde olduğunu belirtti. Kentin turizminin deniz, kum, güneş odaklı olamaması gerektiğini aktaran Güzel, kolektif bir turizm bilinci oluşturulması gerektiğini kaydetti.

Sinop Tarihi Cezaevi'nin bütünüyle kente yakışır bir hale geldiğini dile getiren Müdür Güzel, "Tarihi doğal güzellikleriyle gerçekten cennet gibi bir şehir. Sinop'umuzun turizm noktasında yapılacak çalışmalara bütün paydaşlarla birlikte planlayıp yapmamız gerekiyor. Bu noktada da en önemli paydaşımız sizler yani basın mensupları. Çünkü bir kentin tanıtımı, tanıtımını sektörel olarak da ne şekilde yapılacağı çok önemli. Bu doğrultuda röportaj için öncelikle sizlere teşekkür ediyorum. 2025 yılı turizm sezonumuzun hem ilimiz hem de ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Sinop Tarihi Cezaevimiz Bakanlığımızın titiz çalışmaları neticesinde ziyaretimize 5 Haziran tarihinde açıldı. Ziyaretçi rakamları şuan da beklenilen seviyede devam ediyor. Cezaevinin içinde daha önce bulunmuş kişilerle birlikte kültürel bir yapı olma özelliğini taşıması gerekiyordu. Restorasyon sonrasında bizi geçmişe götüren tarihi yapı artık gelecekle de buluşabilir bir hale geldi. Modern müzecilik anlayışıyla yeniden dizayn edilen alanlarımız var. Tarihi yapının korunduğu alanlarımız mevcut. Bütünüyle Sinop Tarihi Cezaevi Sinop'umuza yakışır bir hale geldi. Kültürün sanatın merkezi olma noktasında da çalışmalarımız devam edecek. Nihai noktada en temel amacımız bütün paydaşlarımızla birlikte Sinop'ta turizmi dört mevsime yaymak. Turizmin dört mevsime yayılması birinci ayağı gezilecek noktaların arttırılması ve konaklama gün sayılarının arttırılması. Burada da Tarihi Cezaevi elimizdeki en iyi ürünümüz. Türkiye'de herkesin bildiği ve gezmek istediği bir yapı. Şimdi yeni haliyle de bütün gezginleri, turistleri misafirlerimizi Sinop Tarihi Cezaevini görmeye davet ediyoruz" dedi.

"Daha iyi noktaya geleceğimizi görüyoruz"

Tarih, kültür ve doğa eksenli turizm anlayışını yaygınlaştırılması gerektiğinin altını çizen Güzel; "Sinop turizminin dört mevsime yayılması için sadece deniz, kum, güneş ekseninde turizm anlayışı değil. Bunun dışında tarih, kültür, doğa eksenli turizm anlayışını yaygınlaştırmamız lazım. En temelde yapmamız gereken bu kentte kolektif bir turizm bilinci oluşturmalıyız. Ayakkabı boyacısından en üst idari amire kadar, esnafımızdan ev hanımına kadar şehrin bütüncül bir yaklaşımıyla kolektif turizm anlayışını geliştirmeliyiz. Bu noktada da çalışmalarımızı biz kendi alanımızda gerçekleştiriyoruz. Turizmin birden çok noktası var. Tanıtım, pazarlama, eldeki ürünün turizm alt yapısının yeterliliği bu noktada da elimizden gelen çalışmaları gerçekleştiriyor, daha iyi noktaya geleceğimizi görüyoruz" diye konuştu.

"En kuzeyin ev sahibiyiz"

İnceburun ile Türkiye'nin en kuzeyine ev sahipliği yapıyoruz. Çok özel bir reklam yapılmasına gerek olmayan bir yer deniz fenerimiz. Bununla birlikte Akliman, Hamsilos, kumsallarımız, doğamız, tarihimiz, kültürümüz Sinop'ta" diyen Güzel, ayrıca şu açıklamalarda bulundu:

"Sinop'ta dokuz tane türbe var. Alaaddin Cami, Seyit Bilal Hazretleri Türbesi var. Yani inanç turizmi noktasında da dolu dolu bir şehir. Dolayısıyla sadece günü birlik turizme odaklanan anlayıştan, turizmi dört mevsime yayabilecek müzelerimizi de arttırarak bir hedefe doğru yürümeye çalışıyoruz. Bakanlığımızın çizdiği hedefler doğrultusunda, Sayın Valimizin de rehberliğinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz." - SİNOP