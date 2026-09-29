Sinop, Türk somonu üretiminde ilk sırada; denetimlerle kalite korunması hedefleniyor

Türkiye'nin su ürünleri sektöründe önemli üretim merkezlerinden biri olan Sinop, Türk somonu üretiminde Türkiye'de ilk sırada yer alıyor.

Son yıllarda Türkiye'nin önemli su ürünleri ihracat kalemlerinden biri haline gelen Türk somonunda Sinop, sahip olduğu modern yetiştiricilik alanları ve güçlü üretim altyapısıyla öne çıkıyor.

Sinop'ta gerçekleştirilen üretim faaliyetleri, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü su ürünleri kontrol görevlilerinin denetimleriyle takip ediliyor. Üretimin farklı aşamalarında gerçekleştirilen kontrollerle ürünlerin kalite ve güvenilirliğinin korunması hedefleniyor.

Üretimden ihracata kadar uzanan süreçte sürdürülebilir üretim anlayışının ön planda tutulduğu kentte, su ürünleri sektörünün geliştirilmesine yönelik çalışmalar da devam ediyor.

Sinop'un Türk somonu üretimindeki lider konumu, kentin su ürünleri sektöründeki önemini artırırken, ihracata yönelik üretim kapasitesine de katkı sağlıyor.