Sinoplu çiftçilere 6 milyon TL destek - Son Dakika

Tarımsal destekleme ödemeleri kapsamında Sinop'ta 10 binden fazla çiftçiye toplamda 6 milyon TL mazot ve gübre desteği ödemesi yapılacak.

Sinoplu çiftçilere destek haberi, Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş tarafından duyuruldu. Maviş, gübre ve mazot destek ödemelerinin 8 Mart itibarı ile çiftçilerin hesabına yatırılmaya başlanacağını belirtti. Sinop'ta 10 binin üzerinde işletmeyi kapsayan destek ödemesi, kişilerin TC kimlik numaralarına göre yatırılmaya başlandı. Toplamda 6 milyon 38 bin 311 TL destek ödemesi yapılacağını ifade eden Maviş, "2021 yılı mazot ve gübre destekleri, çiftçilerimizin hesaplarına 8 Mart tarihi itibariyle TC kimlik numaralarının son hanesine göre yatırılmaya başlanacaktır. Çiftçilerimize, üreticilerimize hayırlı ve bereketli olsun" dedi.

Ödemeler için, TC kimlik numarasının son haneleri 0 ve 2 olan üreticilere 8 Mart saat 18.00, 4 ve 6 olanlara 11 Mart saat 18.00, 8 olan üreticilerin ise 18 Mart saat 18.00'den yatırılacağı belirtildi. - SİNOP