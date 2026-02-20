Sırbistan'da Güneş Enerjisi Projesi İçin İmzalar Atıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sırbistan'da Güneş Enerjisi Projesi İçin İmzalar Atıldı

Sırbistan\'da Güneş Enerjisi Projesi İçin İmzalar Atıldı
20.02.2026 12:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fortis Enerji ve EBRD, Sırbistan'da 270 MWp gücünde güneş enerjisi projesi için yetki mektubu imzaladı.

Fortis Enerji ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Sırbistan'daki Sremska Mitrovica Güneş Enerjisi ve Depolama Projesi için yetki mektubu imzaladı.

Fortis Renewable Energy BV, Sırbistan'da 270 MWp gücünde bir güneş enerjisi santrali ile 72 MWh kapasiteli bataryalı enerji depolama sisteminin (BESS) potansiyel finansmanı için Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile bir yetki mektubu (mandate letter) imzaladı.

Sremska Mitrovica projesinin, Sırbistan'ın enerji arz güvenliğinin güçlendirilmesi, dekarbonizasyon hedeflerinin desteklenmesi ve bölgenin Avrupa iklim ve enerji politikalarına uyumunun hızlandırılması açısından kritik bir dönüm noktasını temsil ettiği aktarıldı.

Fortis Enerji'den yapılan açıklamaya göre proje, ulusal şebekeye önemli bir yenilenebilir kapasite ekleyerek uzun vadeli enerji güvenliğini artıracak ve Avrupa'nın Yeşil Dönüşümü kapsamında kritik bir altyapı varlığı olarak bölgesel dekarbonizasyon hedeflerine katkıda bulunacak. Bu yatırım, bölge için sadece stratejik bir kilometre taşı olmakla kalmayıp, aynı zamanda Güneydoğu Avrupa'daki büyük ölçekli güneş enerjisi projelerinin uluslararası çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik standartlarına uygun olduğunu kanıtlayarak "finanse edilebilirlik" (bankability) açısından bir model teşkil ediyor. Fortis Enerji, EBRD ile olan ortaklığın önemini vurgulayarak; kurumun özel sermayeyi mobilize etme, piyasa istikrarını artırma ve Batı Balkanlar genelinde sürdürülebilir altyapıyı destekleyerek yeşil dönüşümü ilerletme konusundaki öncü rolüne dikkat çekti.

Belgrad'ın yaklaşık 80 km kuzeybatısında yer alan Sremska Mitrovica, bir zamanlar Roma İmparatorluğu'nun en önemli merkezlerinden biri olan antik imparatorluk başkenti Sirmium üzerine kurulmuş, Sırbistan'ın tarihi açıdan en köklü şehirlerinden biri olarak öne çıkıyor. Sırbistan ve Batı Balkanlar'ın en büyük güneş enerjisi santrallerinden birine ev sahipliği yapmaya hazırlanan bölge, hem ulusal enerji güvenliğini pekiştiriyor hem de Sremska Mitrovica'yı sürdürülebilir büyümenin modern bir merkezi konumuna taşımayı hedefliyor.

Projenin yılda 365 GWh'den fazla temiz elektrik üretmesi beklenirken, bu miktarın her yıl 105 binden fazla hanenin elektrik ihtiyacını karşılamaya ve yaklaşık 182 bin ton karbondioksit emisyonunu engellemeye eşdeğer olduğu aktarıldı. İnşaatın 2026 yılının üçüncü çeyreğinde başlaması ve tesisin 2028 yılının ilk çeyreğinde işletmeye alınması hedefleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Sırbistan, Ekonomi, Finans, Enerji, Fortis, Güneş, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sırbistan'da Güneş Enerjisi Projesi İçin İmzalar Atıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nöbetten çıkan anestezi teknikeri, otomobilinde ölü bulundu Nöbetten çıkan anestezi teknikeri, otomobilinde ölü bulundu
İmamın en zor görevi: Cenaze namazını kıldırırken fenalık geçirdi İmamın en zor görevi: Cenaze namazını kıldırırken fenalık geçirdi
Kalp krizi geçirmişti: Hakan Taşıyan’dan ’’İyiyim’’ mesajı Kalp krizi geçirmişti: Hakan Taşıyan'dan ''İyiyim'' mesajı
Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu, kazandığı tazminatı nasıl kullanacağını anlattı Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu, kazandığı tazminatı nasıl kullanacağını anlattı
Sivasspor’a -40 puanlı Adana Demirspor’dan çelme Sivasspor'a -40 puanlı Adana Demirspor'dan çelme
Yasemin Kaya Allen’in ’Isırmalık’ yorumu dikkat çekti Yasemin Kaya Allen'in 'Isırmalık' yorumu dikkat çekti

13:14
Okulda cıva zehirlenmesi Öğrenciler hastaneye kaldırıldı
Okulda cıva zehirlenmesi! Öğrenciler hastaneye kaldırıldı
13:12
Bakan Şimşek güzel haberi verip tek tek sıraladı: Bu ilk defa oluyor
Bakan Şimşek güzel haberi verip tek tek sıraladı: Bu ilk defa oluyor
12:20
Ramazanın uğrak noktasında maddiyat tartışması: Abdest almak için para isteniyor
Ramazanın uğrak noktasında maddiyat tartışması: Abdest almak için para isteniyor
12:17
“Barbie kaymakam“ olarak ünlenen Tuğçe Orhan, görevine asaleten atandı
"Barbie kaymakam" olarak ünlenen Tuğçe Orhan, görevine asaleten atandı
11:56
Koruma polisine ayakkabılarını tutturan kaymakam, asaleten atandı
Koruma polisine ayakkabılarını tutturan kaymakam, asaleten atandı
11:47
100 bin kişinin emekliliği iptal edildi Uzmanı uyardı, sakın yapmayın
100 bin kişinin emekliliği iptal edildi! Uzmanı uyardı, sakın yapmayın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2026 13:27:16. #7.11#
SON DAKİKA: Sırbistan'da Güneş Enerjisi Projesi İçin İmzalar Atıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.