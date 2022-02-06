Türkiye'de enflasyon rakamlarının ciddi seviyeye ulaşmasının ardından hayat pahalılaştı. Özellikle gıda ve enerjide son günlerde ödenen faturalar iyice kabardı. Bu durumdan esnaf da nasibini aldı.
Şirinevler'deki bir esnaf lokantası ise dükkan camına astığı notla dikkatleri üzerine çekti. Söz konusu notta, "Bize gelen elektrik faturası 45 bin 786 TL" yazdı.
Bu notu gören vatandaşların kısa süreliğine şaşkınlık yaşadığı ve lokantanın içerisine girip 'Bu rakam gerçekten doğru mu?' şeklinde sorular sordukları öğrenildi.
İşte o not:
Son Dakika › Ekonomi › Şirinevler'deki lokantanın cama astığı not için içeri girip 'gerçek mi' diye sordular - Son Dakika Ekonomi