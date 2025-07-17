Şırnak'a 2025 yılında 1 milyar 160 milyon TL'lik yatırım - Son Dakika
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Ekonomi

Şırnak'a 2025 yılında 1 milyar 160 milyon TL'lik yatırım

Şırnak\'a 2025 yılında 1 milyar 160 milyon TL\'lik yatırım
17.07.2025 11:51
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AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, 2025 yılı içerisinde Şırnak İl Özel İdaresi tarafından toplam 1 milyar 160 milyon TL'lik yatırımın hayata geçirildiğini açıkladı.

AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, 2025 yılı içerisinde Şırnak İl Özel İdaresi tarafından toplam 1 milyar 160 milyon TL'lik yatırımın hayata geçirildiğini açıkladı.

Milletvekili Tatar, yatırımların eğitim, ulaşım, altyapı ve sosyal projeleri kapsadığını belirterek, "Türkiye Yüzyılı yürüyüşünde, hizmet siyasetini Şırnak'ın dört bir köşesine taşıyoruz. 800 milyon TL'lik yatırımla yeni hizmet binaları, cam seyir terası, eğitim kurumları, halk kütüphanesi ve tekstil atölyeleri kazandırdık. Su ve kanalizasyon projeleri için 129 milyon TL, yol çalışmaları için ise 231 milyon TL harcayarak 92 köyde asfalt ve parke çalışmaları tamamlandı" ifadelerini kullandı.

Yatırımların Şırnak'ın kalkınmasında önemli rol oynadığına dikkat çeken Tatar, "Yalnız bırakılmış bir coğrafyayı, Türkiye Yüzyılının umudu haline getiriyoruz. Bu yatırımlar, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yükselen Şırnak'ın sessiz ama kararlı yükselişidir. Emeği geçen Valimiz Birol Ekici'ye ve İl Özel İdaresi ekiplerine teşekkür ediyorum" dedi.

Tatar, Şırnak için hizmet üretmeye kararlılıkla devam edeceklerini vurguladı. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Şırnak'a 2025 yılında 1 milyar 160 milyon TL'lik yatırım - Son Dakika

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