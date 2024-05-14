Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı 2024 Nisan Ayında 51 Bin 942 Yolcuya Hizmet Verdi - Son Dakika
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Ekonomi

Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı 2024 Nisan Ayında 51 Bin 942 Yolcuya Hizmet Verdi

Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı 2024 Nisan Ayında 51 Bin 942 Yolcuya Hizmet Verdi

Şırnak'ın Cizre ile İdil ilçeleri arasında bulunan Şerafettin Elçi Havalimanı, 2024 yılı Nisan ayında 51 bin 942 yolcuya hizmet verdi. İç hat yolcu trafiği 51 bin 942 olarak gerçekleşirken, uçak trafiği 750'ye ulaştı ve yük trafiği ise 425 ton oldu. 2024 yılının ilk 4 ayında ise toplamda 139 bin 558 yolcu, 2 bin 155 uçak ve 1.301 ton yük taşındı.

14.05.2024 11:21
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Şırnak'ın Cizre ile İdil ilçeleri arasında kurulan ve 2013 yılında hizmet vermeye başlayan Şerafettin Elçi Havalimanı, 2024 yılı Nisan ayında 51 bin 942 yolcuya hizmet verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanının 2024 yılı Nisan ayına ait yolcu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini paylaştı. İstatistiklere göre; Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanında Nisan ayında, iç hat yolcu trafiği 51 bin 942 oldu. Nisan ayında Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanına iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 750'ye ulaştı. Yük trafiği ise Nisan ayında toplamda 425 ton oldu.

2024 yılının ilk 4 ayı döneminde ise yolcu trafiği 139 bin 558, uçak trafiği 2 bin 155, yük trafiği ise 1.301 ton olarak gerçekleşti. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı 2024 Nisan Ayında 51 Bin 942 Yolcuya Hizmet Verdi - Son Dakika
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