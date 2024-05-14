Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı 2024 Nisan Ayında 51 Bin 942 Yolcuya Hizmet Verdi

Ekonomi

Şırnak'ın Cizre ile İdil ilçeleri arasında kurulan ve 2013 yılında hizmet vermeye başlayan Şerafettin Elçi Havalimanı, 2024 yılı Nisan ayında 51 bin 942 yolcuya hizmet verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanının 2024 yılı Nisan ayına ait yolcu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini paylaştı. İstatistiklere göre; Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanında Nisan ayında, iç hat yolcu trafiği 51 bin 942 oldu. Nisan ayında Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanına iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 750'ye ulaştı. Yük trafiği ise Nisan ayında toplamda 425 ton oldu.

2024 yılının ilk 4 ayı döneminde ise yolcu trafiği 139 bin 558, uçak trafiği 2 bin 155, yük trafiği ise 1.301 ton olarak gerçekleşti. - ŞIRNAK