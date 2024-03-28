Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı 2024 Şubat Ayında 29 Bin 933 Yolcuya Hizmet Verdi

Şırnak'ta havayolu ile seyahat etmek isteyen vatandaşların sayısı her geçen gün artıyor. Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı 2024 yılı Şubat ayında 29 bin 933 yolcuya hizmet verdi.
Şırnak'ın Cizre ile İdil ilçeleri arasında 2013 yılında kurulan Şerafettin Elçi Havalimanı 2024 yılı Şubat ayına ait yolcu uçak, yolcu ve yük istatistikleri açıklandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanının 2024 yılı Şubat ayına ait yolcu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini paylaştı. İstatistiklere göre, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanında Şubat ayında, iç hat yolcu trafiği 29 bin 933 oldu. Şubat ayında, havalimanına iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 506'ya ulaştı. Taşınan yük trafiği ise 309 ton olarak gerçekleşti.
2 aylık Ocak-Şubat dönemin de ise Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanında yolcu trafiği 58 bin 852, uçak trafiği 878, yük trafiği ise 605 ton olarak gerçekleşti. - ŞIRNAK
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'da devam eden metro projeleri hakkında bilgi vererek, İstanbul'un trafik yoğunluğunu azaltmayı hedeflediklerini belirtti. Bakan Uraloğlu, bu yıl sadece 4 metro açılışı gerçekleştirdiklerini ve önümüzdeki yıllarda da İstanbul'a 600 kilometre daha yeni metro yapacaklarını söyledi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya Meslek Odaları Eşgüdüm Kurulu ve Akdeniz Gastronomi ve Mutfak Yıldızları Derneği arasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında ortak hizmet projeleri gerçekleştirilecek ve Antalya'nın çevre, ekoloji ve gastronomi alanlarındaki potansiyeli değerlendirilecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada, valizler ve çantalar dolusu dolar ve avroların kaynağının izah edilemez olduğunu belirtti. Erdoğan, bu paraların sayma görüntülerinin bile kimse tarafından açıklanamadığını ifade etti.
Kazakistan Cumhuriyeti Antalya Başkonsolosu Kuat Kanafeyev, MÜSİAD Antalya Başkan'ı Ali Akçay ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelerek Kazakistan'ın potansiyel yatırım alanları hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Başkonsolos Kanafeyev, Kazakistan'ın stratejik konumu, büyük pazarlara erişim kolaylığı, yatırım teşvikleri, doğal rezervleri ve Astana Uluslararası Finans Merkezi hakkında detaylı bilgiler paylaştı. Görüşme sonunda Başkonsolos Kanafeyev, MÜSİAD Antalya yönetimini Kazakistan'a davet etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa'daki mitingde emeklileri ilgilendiren bir açıklamada bulunarak "Temmuz ayında enflasyona göre emekli maaşlarını tekrar masaya yatıracağız." dedi. Erdoğan ayrıca muhalefete de tepki göstererek CHP'nin çeşitli şehirlerde DEM Parti ile karanlık ittifaklar kurduğunu belirtti.
CHP Pamukkale Belediye Başkan Adayı Ali Rıza Ertemur, emeklilere yönelik açıklamalarda bulunarak, Pamukkale Belediyesi'nin emeklilere sosyal ve ekonomik destekler sağlayacağını belirtti.
Avusturya Hava Yolları'nda çalışan kabin görevlileri, maaşlarının artırılması talebiyle greve gitti. Grev nedeniyle 400'ün üzerinde uçuş iptal edilirken, yaklaşık 52 bin yolcu etkilendi. VIDA Sendikası, çalışanların aylık gelirlerinin yüzde 27 artırılmasını talep ederken, şirket yüzde 18 artış önerisinde bulunuyor.
Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. (YEDAŞ), Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop illerinde hizmet veren yaklaşık 3 milyon kişiye kesintisiz ve kaliteli enerji sağlamak amacıyla Çorum'da dev bir yatırım gerçekleştiriyor. Yatırım kapsamında Çorum Zanaatkarlar Sitesi'nde yapılan çalışmalarla enerji altyapısı tamamlanırken, bölgeye toplamda 165 milyon TL yatırım yapıldı. YEDAŞ'ın bu projeleri desteklemesiyle Çorum'da hizmet veren esnafların tek bir çatı altında toplanacağı modern sanayi projesi tamamlanmış oldu.
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