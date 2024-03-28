Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı 2024 Şubat Ayında 29 Bin 933 Yolcuya Hizmet Verdi

Ekonomi

Şırnak'ta havayolu ile seyahat etmek isteyen vatandaşların sayısı her geçen gün artıyor. Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı 2024 yılı Şubat ayında 29 bin 933 yolcuya hizmet verdi.

Şırnak'ın Cizre ile İdil ilçeleri arasında 2013 yılında kurulan Şerafettin Elçi Havalimanı 2024 yılı Şubat ayına ait yolcu uçak, yolcu ve yük istatistikleri açıklandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanının 2024 yılı Şubat ayına ait yolcu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini paylaştı. İstatistiklere göre, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanında Şubat ayında, iç hat yolcu trafiği 29 bin 933 oldu. Şubat ayında, havalimanına iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 506'ya ulaştı. Taşınan yük trafiği ise 309 ton olarak gerçekleşti.

2 aylık Ocak-Şubat dönemin de ise Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanında yolcu trafiği 58 bin 852, uçak trafiği 878, yük trafiği ise 605 ton olarak gerçekleşti. - ŞIRNAK