Şırnak'ta arıcılara yemlik şeker dağıtıldı - Son Dakika
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Şırnak'ta arıcılara yemlik şeker dağıtıldı

21.03.2022 09:57

-Şırnak'ta arıcılara yemlik şeker dağıtıldıŞIRNAK Şırnak'ın Uludere ilçesinde arıcılara ve vatandaşlara 27 bin kilo yemlik şeker dağıtıldı.

- Şırnak'ta arıcılara yemlik şeker dağıtıldı

ŞIRNAK Şırnak'ın Uludere ilçesinde arıcılara ve vatandaşlara 27 bin kilo yemlik şeker dağıtıldı.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde özellikle arıcılara ve vatandaşlara yemlik 540 çuval (27 bin kilo) şeker dağıtıldı. Türkiye Tarım Hayvancılık ve Arıcılık Federasyonu tarafından 50 kilogramlık torbası 800 ila 1000 lira arası değişen şeker, imkanı olmayan vatandaşlara ücretsiz, imkanı olan vatandaşa ise 396 liradan satıldı.Arıcılık yapan Fatih Balcı, kendilerine getirilen şekerlerden dolayı ilgililere teşekkür etti. Daha önce Uludere'de arıcılara böyle bir destek yapılmadığını, bunun ilk olduğunu ifade etti.

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Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Şırnak'ta arıcılara yemlik şeker dağıtıldı - Son Dakika


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