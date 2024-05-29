Şırnak'ta Faraşin Yaylası'nda Sirik Otu Toplanıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Şırnak'ta Faraşin Yaylası'nda Sirik Otu Toplanıyor

Şırnak\'ta Faraşin Yaylası\'nda Sirik Otu Toplanıyor

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki Faraşin Yaylası'nda vatandaşlar, 200 kilometre yol giderek sirik otu topluyor. Endemik bitki türleriyle dolu olan yaylada ot toplayan vatandaşlar, bu otu kilosu 100 liradan satıyor ve aile ekonomisine katkı sağlıyor.

29.05.2024 10:21
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Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde vatandaşlar, 200 kilometre yol gidip Faraşin Yaylası'nda "sirik" otu toplayarak aile ekonomisine ek katkı sağlıyor.

İlçeye bağlı 2 bin 650 rakımlı Faraşin Yaylası, baharın gelişiyle beraber yeşeren endemik bitki türleriyle doldu. Yaylaya 200 kilometre uzaktan gelenler, eşsiz manzara eşliğinde peynir içine katılan sirik otunu topluyor. Sirik otunun kilosunu 100 liradan satan vatandaşlar, günlerce yaylada kalarak ot topladıklarını söyledi.

Vatandaşlardan Mehmet Bahşiş, "Buralar çok güzel. Geçen sene gelen bu yıl daha erken geliyor. Peynir içine katılan sirik otunu toplamak için Cizre'den, Şırnak'tan geliyoruz. Çok güzel bir doğası var" dedi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

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