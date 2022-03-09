Şırnak'ta 'Şal şepik'in 50 bin dolarlık ilk ihracatı Irak'a - Son Dakika

Şırnak'ta 'Şal şepik'in 50 bin dolarlık ilk ihracatı Irak'a

ŞIRNAK - Şırnak Üniversitesinde faaliyet gösteren atölyede üretilen kültürel miras "şal şepik" kumaşının 50 bin dolarlık ilk ihracatı Irak'a oldu.

Şırnak Üniversitesin yerleşkesinde bulunan Şal Şepik atölyesini ziyaret eden Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, atölyede 35 öğrenci, 15 usta öğreticinin şal şepik dokuma konusunda faaliyet gösterdiklerini söyledi. Pehlivan, son birkaç yıldır valilik, belediye, milli eğitim müdürlüğü, Dicle Kalkınma Ajansı ile müşterek bir proje üzerinde çalışma yürüttüklerini ifade etti.

"Şal şepik özelliği tiftikten üretilmesi"

Proje kapsamında yüzlerce yıllık geçmişe sahip olan şal şepik kumaşı gibi geleneksel üretim alanında adım attıklarını, üretimi bugün ve yarınlara taşımak için proje yürüklerini aktaran Vali Pehlivan, "Şal şepik, Mezopotamya coğrafyasında çok eskiden bu yana vatandaşlarımız tarafından hem üretilen hem de giysi olarak kullanılan geleneksel bir ürün. Tiftik yününden yapılıyor. Tarihi kayıtlara baktığımızda Mezopotamya, yün üretim merkezi ve bölgesi olarak da adlandırılır. Şal şepik özelliği tiftikten üretilmesi sonrası kök boya gibi doğal boyalarla renklendirilmesi ve özellikle erkeklerin giyiminde şal ve şepik 6-7 parçadan oluşuyor. Yazın serin kışın sıcak tutuyor. Çok uzun yıllar aşılmadan, deforme olmadan kullanılabiliyor" dedi.

Şırnak'ın içinde bulunduğu yerleşim yerlerinde yüzlerce yıldır dokunan bu kumaşı bu günlere taşımak adına geçmişte Halk Eğitim merkezlerinde belli kurslarda faaliyet yapıldığını hatırlatan Vali Pehlivan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Daha profesyonelce piyasaya hitap edecek şekilde üretilmesi adına bu adımlar atıldı. Bu süreçler devam ederken çok sevindirici bir gelişme oldu. Ortada bir emek var ve bu emeğin karşılığını bulması en büyük arzumuz. Bu kumaşın piyasa da yerini bulması, satışa konulması, bu kumaştan giysiler yapılması için arkadaşlarla düşünüyorduk ve alternatif arayışı içerisindeydik. Geçtiğimiz hafta Milli Eğitim Bakanlığımızın desteğiyle şal şepik kumaşın ihracatını gerçekleştirdik. Bu atölyede üretilen kumaşın ilk defa ihracatı gerçekleştirildi. ve ön siparişler alınmaya başlandı. Bu hepimizi sevindirdi. Özellikle de bu işe emek veren şuan da tezgahların başında üretim yapan hanım kardeşlerimiz, usta öğreticiler ve öğrenciler olsun ve bizi ziyadesiyle mutlu etti."

"İlk ihracat Irak'a ihracat gerçekleşti"

Ürünlerin kalitesiyle hem değişik renk ve desenlerle üretilmiş haliyle gerek ulusal düzeyde gerekse uluslararası düzeyde yerini bulacağını belirten Pehlivan, "Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İlk olarak Irak'a ihracat gerçekleşti. 50 bin dolarlık ilk sipariş alındı. Coğrafi tescil alınmasıyla ilgili Aralık 2021 itibariyle yaptık. Bununla ilgili hem bilimsel boyutu, tarihsel boyutu, geleneksel üretim sürecinin önemi, değeri ve yeri de çalışmalar yürütülüyor Türk Patent ve Kurumu nezdinde arkadaşlarımız bu konu üzerinde de çalışıyorlar. Bu başvuru olumlu neticelendirilince de Şırnak ve çevresi ile de coğrafi tescilini de almış olacağız" diye konuştu.

"Şal şepik kumaşını şu anda cumhurbaşkanımız giyiyor"

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, ata geleneği olan şal şepik'in yıllardan beri unutulduğu ve kimsenin ilgilenmediğini söyledi. Kumaşın üretimine tekrar başladıklarını kaydeden Başkan Yarka, "İlkler oldu ve Şırnak kumaş ihracat ediyor. 50 bin dolar 700 bin TL karşılığında ve inşallah devamı gelecek. Pahalı ve çok kaliteli bir kumaş. Demek ki atalarımız geçmişte çok kaliteli kumaşlar yapıyordu ama bunun tanıtımı yoktu. Şırnak'taki şal şepik kumaşını şu anda cumhurbaşkanımız giyiyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.