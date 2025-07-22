Şırnak\'ta Tarım Arazisi Temizleniyor: 91 Dekar Arazi Tarıma Kazandırıldı

Şırnak'ta 91 dekar taşlı arazi temizlenerek tarıma kazandırılıyor. Temizlenen alandan toplanan 26 milyon ton taş, işlenerek asfalt ve yol yapım malzemesi olarak değerlendiriliyor.

1 buçuk milyon dönüm tarım arazinin bulunduğu Şırnak'ta ortalama yılda iki defa ürün alınmaya elverişli bölge, "Terörsüz Türkiye" süreciyle birlikte yeni Çukurova olmaya aday. İdil Ovası'nın volkanik taşlar ile dolu olması nedeniyle bugüne kadar hiç ekilmemiş, kimyasal gübre değmemiş, verimli araziler taşlardan dolayı tarım da yapılamıyordu. Şırnak Valiliği İl Özel İdaresi tarafından bu arazilerdeki taşları temizleme faaliyetine başladı. Kasım 2024 yılında valilik bünyesinde Şırnak İl Özel İdaresi Yatırım Programı kapsamında arazilerin taşlardan temizlenmesi ve köylerin asfalt yollarının hammadde ihtiyacını karşılamak amacıyla İdil Ovası Tepeköy mevkiinde Taş Toplama ve Kırma Tesisi kurdu.

Kurulan tesiste 33 kişi istihdam edilerek, günlük bin 200 ton mıcır ve altyapı malzemesi elde ediliyor. Çift vardiyalı çalışan tesis şimdiye kadar 100 dönüm araziyi taşlardan temizleyerek, 80 bin ton altyapı malzemesi üretti. Üretilen altyapı malzemesi ile Şırnak merkez, Beytüşşebap, Uludere ile İdil ilçe ve köy yollarında 55 kilometre yol asfaltlandı.

Alanda incelemede bulunan Şırnak İl Özel İdaresi Genel Sekreter vekili Murat Çiçek, Şırnak İl Özel İdaremize ait konkasör tesisi alanında günde bin 200 ton kapasiteli ortalama olarak alt yapı malzemesi üretildiğini belirtti.

Elde edilen altyapı malzemelerini Cizre'de bulunan plent istasyonumuzda sıcak asfalt olarak bilinen karışımı elde ettiklerini ifade eden Çiçek, "Tamamen kendi makinelerimiz ve kendi iş makinelerimizle Şırnak içerisinde tüm yol ağlarımızda bu işlemleri gerçekleştiriyoruz. 2025 yılı içerisinde 55 kilometrelik bir yol sıcak asfalt çalışmamız devam ediyor. 2026 yılı içerisinde de 50 kilometrelik bir yol daha yapacağız. 2026 yılı içerisinde bununla birlikte 170 bin metrekarelik parke taşı çalışmalarımız da aynı zamanda devam ediyor. Dolayısıyla Şırnak'ımızın tüm yollarını tüm köy ve mezra yollarını, Vatandaşlarımızın kullanabileceği tüm yolları güvenli ve konforlu hale getirmek için çaba sarf ediyoruz. GAP Bölgede kalkınma idaresi işbirliği içerisinde yine bölgemizde çok fazla arazi üzerinde yaylalarda bazalt taşları mevcut. Dolayısıyla bunları hem ekonomiye kazandırmak, hem yol altyapısında kullanılmak üzere, bunları topluyoruz ve burada kırma eleme tesisimizde alt yapı malzemesi haline getiriyoruz. Sıcak karışımın içerisine koyuyoruz. Dolayısıyla düşük faaliyetlerle çok yüksek verimli işler yapmaya çalışıyoruz. Yollar yapmaya çalışıyoruz ve büyük bir hızla büyük bir süratle işlerimizi tamamlıyoruz. Çalışmalarımızda bize desteklerini sunan bakanlıklarımıza, Valimiz Birol Ekici'ye Milletvekili Aslan Tatar'a ve Belediye Başkanı Mehmet Yarka'ya teşekkür ederiz" dedi.

Şırnak Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Sezgin, atıl arazinin taşlardan temizlenmesi ve tarıma kazandırılması projesi kapsamında şu an arazilerin taşları temizlenerek tarıma açtıklarını belirtti.

Sezgin, "GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Şırnak valiliği, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından desteklenen projemizde amacımız Şırnak İdil ilçesi Tepeköy mevkiinde bulunan taşlık arazileri tarıma elverişli hale getirilmesidir. Projemizi amacında toplamda 75 bin dekar taşlık araziyi taşlardan arındırarak tarım yapmak ve devamında da bu bölgeyi çiftçimize köylümüze tarımsal faaliyet yürütmesi amacıyla açmaktır. Projemizin ilk etapta bin 500 dekarlık kısmı taşlardan temizlenecek, Devamında da programlı bir şekilde 75 bin dekara çıkarılacaktır. Taşlardan temizlenen arazilerde bu yılsonu itibariyle kırmızı mercimek tarımı yaparak ilk kez tarıma açmış olacağız. Bu arazileri bu alanları, ülke ekonomisine ve bölge ekonomisine büyük katkı sağlayacak olan çalışmamızdan ilk kez tarım yapılacak ve bölge çiftçisi, bölge köylüsünün ekonomik refahı artacaktır. Şu an bulunduğumuz alanda bu vakte kadar herhangi bir tarımsal faaliyet görülmemiştir. Arazilerimiz de herhangi bir pestisit kalıntısı, suni gübre kullanılmamıştır. Toprağımız oldukça bereketli organik madde miktarına oldukça zengindir. Burada yapacağımız tarımın ülke ekonomisine ve bölge ekonomisini büyük katkı sağlayacağını öngörmekteyiz" diye konuştu. - ŞIRNAK