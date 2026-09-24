Şırnak'taki 42 bin 447 hektarlık sahada TPAO'nun petrol arama ruhsatı 2028'e uzatıldı - Son Dakika
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Şırnak'taki 42 bin 447 hektarlık sahada TPAO'nun petrol arama ruhsatı 2028'e uzatıldı

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TPAO'nun Şırnak'taki petrol arama ruhsatının süresi 22 Ekim 2028'e kadar uzatıldı. Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün kararı Resmi Gazete'de yayımlandı, ruhsat 42 bin 447 hektar kara sahasını kapsıyor.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Şırnak'ta sahip olduğu petrol arama ruhsatının süresi, 22 Ekim 2028'e kadar uzatıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün petrol hakkına müteallik kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO'nun başvurusu değerlendirilerek Şırnak'ta sahip olduğu petrol arama ruhsatının süresinin uzatılması kararlaştırıldı.

Karar kapsamında 42 bin 447 hektar yüz ölçümüne sahip kara sahasındaki petrol arama ruhsatının süresi, 22 Ekim 2028'e kadar uzatıldı.

Kaynak: AA
EkonomiŞırnakEnerjiGüncelMadenTPAOSon Dakika

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