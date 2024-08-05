Şişecam, AR-GE projelerinin yüzde 63,5'ini sürdürülebilirlik projelerine ayırdı

Ekonomi

Şişecam, geçen yıl AR-GE projeleri için harcadığı yaklaşık 275 milyon liranın yüzde 63,5'ini sürdürülebilirlik projelerine ayırdığını bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada, Şişecam, 2023 yılı sürdürülebilirlik raporunu yayımladı. Şirket, 2030 CareforNext sürdürülebilirlik stratejisi kapsamında yürüttüğü "Gezegeni Koru", "Toplumu Güçlendir" ve "Yaşamı Dönüştür" projeleriyle, hedeflerine yönelik somut adımlar atmaya devam etti.

Bu kapsamda geçen yıl toplam 387 milyon lira çevre harcaması yapan şirket, birim üretim başına su tüketim miktarını 2020'ye göre yüzde 25 azalttı. Şirket, yenilenebilir enerji kurulu gücünü ise Türkiye ve İtalya'daki solar enerji yatırımları sonrası 10 megavat pike çıkardı.

Şişecam, 2023'te AR-GE projeleri için yaptığı 275 milyon liralık harcamanın yüzde 63,5'ini sürdürülebilirlik projelerine ayırdı. Sürdürülebilir ürünlerin ciro içindeki payı aynı dönemde yüzde 16,2 olarak gerçekleşti.

Şirketin toplam satın alma bütçesindeki yerel tedarik oranı yerel tedarikçiyi destekleme misyonu doğrultusunda yüzde 79,1 iken yerel tedarik edilen hammadde oranı ise yüzde 86 oldu.

Kadın çalışan oranı yüzde 25'e çıkacak

Sürdürülebilirlik çalışmalarını teknolojiyle destekleyen Şişecam, Bursa, Eskişehir ve Mersin fabrikalarında üretim hattı çalışanları için sanal gerçeklik projesini uygulamaya aldı ve yerinde eğitimler düzenledi.

Cam sektörünün enerji yoğunluğunu göz önünde bulunduran şirket, geçen yıl başlattığı düşük karbonlu yol haritası çalışmaları kapsamında, 2050 karbon nötr vizyonuna uyumlu teknoloji alternatiflerini belirlemeyi ve bölgesel önceliklendirmeyi hedefliyor.

Daha eşitlikçi ve paylaşımcı bir dünya için toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleyen Şişecam'ın halihazırda 5 bin 671 kadın çalışanı bulunuyor. Şirket, geçen yıl yüzde 23,6 olan kadın çalışan oranını CareforNext stratejisi kapsamında en az yüzde 25'e ulaştırmayı hedefliyor.