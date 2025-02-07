Şişecam'dan İtalya'da Üretime Ara - Son Dakika
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Ekonomi

Şişecam'dan İtalya'da Üretime Ara

Şişecam, Kuzey İtalya'daki düz cam fabrikasında soğuk tamir nedeniyle üretimi geçici durdurdu.

07.02.2025 14:49
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Şişecam, Kuzey İtalya'daki düz cam fabrikasında yer alan fırının soğuk tamir süreci nedeniyle üretim faaliyetlerine geçici ara vereceğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, uzun vadeli hedeflerine odaklanan Şişecam, dönemin zorluklarını yönetmeye ve hissedar değerini artırmaya yönelik adımlar atıyor.

Şişecam, maliyetlerini üretim ve satış projeksiyonlarına göre optimize etmek için Kuzey İtalya'daki düz cam fabrikasında bulunan fırını, planlanandan erken soğuk tamire aldı. Bu tesisteki float hattı, bugünden itibaren, lamine hattı ise 13 Mart'tan itibaren geçici olarak durdurulacak.

Şişecam'ın bu kararı, son iki yılda toplam satışları hedeflerin altında kalan Avrupa düz cam pazarının mevcut koşullarının gözden geçirilmesi ve 2025 beklentileri ışığında üretim, satış ve stok dengesinin yüksek verimlilikle yönetilmesi odağına dayanıyor.

Alınan karar doğrultusunda, ilgili tesis çalışanlarının soğuk tamir süresince gelir elde etmeye devam etmesi için ülkede geçerli sosyal güvenlik mekanizmasından faydalanılması planlanıyor.

Çok sayıda belirsizliğin hakim olduğu zorlu bir dönemde bütçe disiplini hedeflerini gerçekleştirmek amacıyla ilerleyen Şişecam, Avrupa'da yer alan diğer tesislerinden elde edileceği kapasite kullanım artışlarıyla mali tablosunu iyileştirecek. Şirket, faiz, amortisman ve vergi öncesi kar (FVÖK) seviyesinde karlılığına bu yıl 8-10 milyon avro arasında katkı sağlayacak.

"Aksiyonları uygulamaya başladık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şişecam Genel Müdürü Görkem Elverici, hissedar değerini artırma ve Şişecam'a sürdürülebilir başarılar kazandırma yönünde finansal ve operasyonel verimlilik odağındaki aksiyonlarını uygulamaya başladıklarını belirtti.

Elverici, "2024 yılı üçüncü çeyrek sonuçlarımızı açıklarken, hissedarlarımıza bugünün zorlu koşullarını en doğru şekilde yönetmek için sahada olduğumuzu söylemiştik. Bu kapsamda, erken soğuk tamire girecek Kuzey İtalya'daki üretim operasyonlarımızı, üretim ve satış projeksiyonlarımıza uygun olarak en kısa sürede yeniden devreye alacağız." ifadelerini kullandı.

Elverici, bu dönem içerisinde Avrupa'da yer alan diğer düz cam tesislerinin kapasite kullanım oranlarını artırarak toplam verimlilik ve karlılıkta anlamlı kazanımlar elde edeceklerini vurguladı.

Şişecam kültürünün sürdürülebilirlik ve devamlılık üzerine kurulu olduğuna değinen Elverici, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar bu tesisimizde Şişecam'a emek vermiş çalışma arkadaşlarımız için de yapıcı çözümler üreteceğiz. Şişecam, uzun vadeli güçlü büyüme hedeflerinden uzaklaşmadan dönemin zorluklarını yönetmeyi ve hissedarları için değer yaratmayı sürdürmek için gerekli adımları atmaya hızla ve kararlılıkla devam edecek."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Şişecam'dan İtalya'da Üretime Ara - Son Dakika

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