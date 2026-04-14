Şişecam'dan Kadınlara Destek Programı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şişecam'dan Kadınlara Destek Programı

14.04.2026 11:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şişecam, 960 kadına kariyer desteği veren 'Geleceğe İlerleyen Kadınlar' programını başlattı.

Şişecam, 90. kuruluş yılı kapsamında hayata geçirdiği "Geleceğe İlerleyen Kadınlar" sosyal sorumluluk programının ilk etabında 960 kadının kariyer gelişimine katkı sağladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ilk etabı tamamlanan programa İstanbul, Kocaeli, Mersin, Eskişehir, Bursa, Kırklareli, Ankara, Balıkesir ve Denizli'den 960 kadın katıldı. Katılımcılar, STEM, yapay zeka, öz gelişim ve liderlik alanlarında toplam 13 eğitim aldı.

Kurulduğu günden bu yana üretimden AR-GE'ye, satış ve pazarlamadan bilgi teknolojilerine kadar birçok alanda kadınların iş hayatındaki varlığını destekleyen şirket, program kapsamında düzenlenen 7 farklı deneyim aktarım seansında katılımcıları Şişecam'ın liderleriyle bir araya getirdi.

Program sonunda düzenlenen ideathon kapsamında katılımcılar, toplumsal fayda oluşturmaya yönelik 48 yenilikçi proje fikri geliştirdi. Projeler, teknoloji, sürdürülebilirlik, toplumsal cinsiyet eşitliği, yerel kalkınma ve sosyal inovasyon gibi alanlarda karşılaşılan sorunlara çözüm önerileri sundu.

UNESCO ve küresel eğitim politikaları, kapsayıcı eğitim, mentörlük, rol modellerle etkileşim ve teknoloji odaklı beceri gelişiminin, genç kadınların akademik ve profesyonel hayata güçlü bir başlangıç yapmalarında kritik rol oynadığını ortaya koyuyor.

Şişecam'ın "Geleceğe İlerleyen Kadınlar" programı da bu çerçevede tasarlanırken, genç kadınların geleceğin becerilerine erişimini artırmayı, STEM ve yapay zeka alanlarında güçlenmelerini desteklemeyi, inovasyon süreçlerine katılımlarını teşvik etmeyi ve toplumsal cinsiyet eşitliği bilincini yaygınlaştırmayı amaçlıyor.

Geçen yılın sonunda ilk kez hayata geçirilen program, yalnızca katılımcıların bireysel gelişimine değil, aynı zamanda toplumun yenilik kapasitesi, ekonomik dinamizmi ve eşitlik düzeyinin güçlenmesine katkı sağlayan stratejik bir yatırım niteliği taşıyor.

Kaynak: AA

Teknoloji, Şişecam, Ekonomi, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.