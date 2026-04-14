Polonyalı Vekilden İskandinav Bayrağı İle Şok Konuşma

14.04.2026 19:56
Polonyalı milletvekili Konrad Berkowicz, parlamentoda yaptığı konuşma sırasında Nazilerin kullandığı gamalı haç sembolü içeren İsrail bayrağı açarak, "İsrail, gözlerimizin önünde büyük bir acımasızlıkla soykırım yapıyor" dedi.

"BUNUN ETKİSİNİ ÇOCUKLAR NASIL HİSSEDİYOR?"

Berkowicz, Polonya Parlamentosunun alt kanadı Sejm'de yaptığı konuşmada, İsrail’in Orta Doğu’daki saldırılarının etkisini Polonyalıların akaryakıt fiyatlarında hissettiğini belirtti.

Ukrayna'daki savaş boyunca ölen çocuk sayısından onlarca kat daha fazla çocuğun Gazze'de öldürüldüğünü aktaran Berkowicz, "Bunun etkisini çocuklar nasıl hissediyor?" sorusunu yöneltti.

"YASAKLI FOSFOR BOMBASI KULLANIYORLAR”

Berkowicz, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yahudiler, havadaki oksijeni emen ve insanları boğularak ölüme sürükleyen yasaklı fosfor bombasını kullanıyor. Dahası, bu bombanın dumanı akciğerlere giriyor ve onları içeriden yakıyor. Aynı anda hem boğuluyorlar hem de içten yanıyorlar. On binlerce kadın ve çocuk. Ama bir çocuğun şansı yaver gider de boğulmazsa, beyaz fosfor yanağına, eline yapışıyor ve dokuların içinden kemiğe kadar yanarak ilerliyor. Bunu söndürmek mümkün değil, bu yüzden yanağı kesiliyor, eli ampute ediliyor."

GAMALI HAÇ İÇEREN İSRAİL BAYRAĞI AÇTI

Berkowicz, İsrail hakkında Nazi Almanyası için kullanılan "Üçüncü Reich" ifadesini kullanarak, gamalı haç içeren İsrail bayrağı açtı ve "İsrail, gözlerimizin önünde büyük bir acımasızlıkla soykırım yapıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sejm Başkan Yardımcısı Wlodzimierz Czarzasty, Berkowicz'in konuşmasının ardından Sejm'de gamalı haç göstermenin hiçbir şekilde mazur görülemeyeceğini vurguladı.

Kaynak: AA

AFAD personeli intihar etti AFAD personeli intihar etti
Hatay’da esnaf iş yerinde ölü bulundu Hatay'da esnaf iş yerinde ölü bulundu
Freni boşalan kamyon okul bahçesine uçtu, sürücünün durumu ağır Freni boşalan kamyon okul bahçesine uçtu, sürücünün durumu ağır
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’i yıkan karar Siyasi operasyon iddiası İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i yıkan karar! Siyasi operasyon iddiası
Patates deposunda devrilen forkliftin operatörü öldü Patates deposunda devrilen forkliftin operatörü öldü
Gürsel Tekin: Kılıçdaroğlu tokalaşma haberini görünce şaşırdı Gürsel Tekin: Kılıçdaroğlu tokalaşma haberini görünce şaşırdı
Kayınvalidesinin evinin önünde aracını yakıp, havaya ateş açtı Kayınvalidesinin evinin önünde aracını yakıp, havaya ateş açtı

21:25
İşte Gülistan Doku’ya sevgilisinin attığı mesajlar: Devlet de bir şey yapamaz
İşte Gülistan Doku'ya sevgilisinin attığı mesajlar: Devlet de bir şey yapamaz
21:11
Süper Lig devinden şampiyonluk yolunda taraftarlarına büyük jest: Biletler sadece 5 lira
Süper Lig devinden şampiyonluk yolunda taraftarlarına büyük jest: Biletler sadece 5 lira
20:18
Dünyanın en iyi 15 kalecisi belli oldu Listede Türkiye’den de bir isim var
Dünyanın en iyi 15 kalecisi belli oldu! Listede Türkiye'den de bir isim var
19:30
Ege Üniversitesi karıştı Palalı saldırgan kamerada
Ege Üniversitesi karıştı! Palalı saldırgan kamerada
19:25
LGS çıkışı verdiği röportaj milyonlarca kez izlenmişti Bakın şimdi ne yapıyor
LGS çıkışı verdiği röportaj milyonlarca kez izlenmişti! Bakın şimdi ne yapıyor?
18:57
Şanlıurfa’daki okul saldırısında ilk gözaltı 4 kişi de görevden uzaklaştırıldı
Şanlıurfa'daki okul saldırısında ilk gözaltı! 4 kişi de görevden uzaklaştırıldı
18:30
Trump’tan İran açıklaması Müzakereler için tarih verdi
Trump'tan İran açıklaması! Müzakereler için tarih verdi
