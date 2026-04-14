Mesir Macunu Festivali Hazırlıkları Sona Yaklaşıyor
Mesir Macunu Festivali Hazırlıkları Sona Yaklaşıyor

14.04.2026 16:23
Manisa'da 486. Mesir Macunu Festivali için geleneksel yöntemlerle 10 ton mesir macunu hazırlanıyor.

Bu yıl 486'ncısı düzenlenecek Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'nde saçılacak mesir macunları, kadınlar tarafından geleneksel yöntemlerle hazırlanıyor.

Manisa'yı Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği imalathanesinde çalışan 12 kadın, asırlık geleneğin yaşatılması için yoğun mesai harcıyor. Bu yıl saçılacak 10 ton mesir macunu için kazanların başına geçen kadınlar, üretime su, şeker ve limon tuzunu kaynatarak başlıyor.

Bal kıvamına gelen karışım ocaktan alındıktan sonra bir gün dinlendiriliyor. Dinlendirilen macun, 41 çeşit baharatın bulunduğu tezgahlarda kadınlar tarafından harmanlanıyor.

Kadınlar, elde edilen mesiri makas yardımıyla keserek fişek ve çubuk haline getiriyor, ardından paketleyerek saçım törenine hazır hale getiriyor.

Manisa'yı Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, hazırlıkların tamamlanmak üzere olduğunu belirterek, mesir macununun yalnızca bir şekerleme olmadığını, ürünün içinde 41 çeşit baharat bulunduğunu ve hiçbir katkı maddesi kullanılmadığını söyledi.

Mesirin Manisa ve Türkiye için önemli bir tanıtım değeri taşıdığını, aynı zamanda şifa, sevgi, kardeşlik ve barışı simgelediğini dile getiren Tanık, mesir macunu ve festivalinin UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer aldığını ve ürünün Avrupa Birliği coğrafi işaret tesciline sahip olduğunu hatırlattı.

Mesir macununu hazırlayan kadın çalışanlardan 56 yaşındaki Birgül Arga ise 22 yıldır imalathanede görev aldığını anlatarak, halka şifa dağıtmak için emek verdiklerini ifade etti.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hakkari-Van yolunda çökme: Ulaşım kontrollü sağlanıyor Hakkari-Van yolunda çökme: Ulaşım kontrollü sağlanıyor
Anadolu Yakası’nda silahlı suç örgütüne operasyon: 21 şüpheli tutuklandı Anadolu Yakası'nda silahlı suç örgütüne operasyon: 21 şüpheli tutuklandı
Uyuşturucu soruşturmasında 3 kişinin testi pozitif çıktı Uyuşturucu soruşturmasında 3 kişinin testi pozitif çıktı
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklama Aralarında eski hakem Elif Karaarslan da var Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklama! Aralarında eski hakem Elif Karaarslan da var
Gabon’da sosyal medya kullanımına kimlik zorunluluğu getirildi Gabon'da sosyal medya kullanımına kimlik zorunluluğu getirildi
Dev boynuzları engel olmadı: Dağ keçisi dar mağaraya böyle girdi Dev boynuzları engel olmadı: Dağ keçisi dar mağaraya böyle girdi

16:53
Ayasofya’da alçak provokasyon Polis iki Yunan’ı hemen yakaladı
Ayasofya'da alçak provokasyon! Polis iki Yunan'ı hemen yakaladı
16:47
İrfan Can Kahveci’nin aklı Fenerbahçe’de: Açık açık “Geri dönmek istiyorum“ dedi
İrfan Can Kahveci'nin aklı Fenerbahçe'de: Açık açık "Geri dönmek istiyorum" dedi
16:38
İsrail, müzakere günü Lübnan’ı vurdu Gelen görüntüler korkunç
İsrail, müzakere günü Lübnan'ı vurdu! Gelen görüntüler korkunç
15:35
Sivas’ta bir garip olay: Pusula ile mezarlığa gidenler şaşıp kalıyor
Sivas'ta bir garip olay: Pusula ile mezarlığa gidenler şaşıp kalıyor
15:14
Gülistan Doku soruşturmasında korkunç iddia: Cesedin yeri defalarca değiştirildi
Gülistan Doku soruşturmasında korkunç iddia: Cesedin yeri defalarca değiştirildi
14:56
Milli Eğitim Bakanlığı, silahlı saldırının yaşandığı okul için düğmeye bastı
Milli Eğitim Bakanlığı, silahlı saldırının yaşandığı okul için düğmeye bastı
