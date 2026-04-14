Ali Babacan, 24 yaşındaki genç çiftçiyi görünce alnından öptü
Ali Babacan, 24 yaşındaki genç çiftçiyi görünce alnından öptü

14.04.2026 20:07
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Konya Tarım Fuarı’nda karşılaştığı 24 yaşındaki genç çiftçiyi yaşını öğrendikten sonra alnından öptü. Tarımın stratejik önemine vurgu yapan Babacan, mevcut tarım politikalarını eleştirerek üretim maliyetlerine yönelik radikal çözüm önerileri sundu.

“TOPRAKTAN KOPMAMAK LAZIM”

Fuar Alanı'nda karşılaştığı çiftçi ile sohbet eden Ali Babacan, üniversite mezunu gencin yaşını sorduktan sonra, "Gel seni alnından bir öpeyim. 24 yaşında bir çiftçi, bak alnından öpmek lazım." dedi.

Genç çiftçiye ne ektiğini soran Ali Babacan, daha sonra, "Maşallah ne güzel! Çünkü tarım çok önemli. Topraktan kopmamak lazım. Gençler topraktan uzaklaşıyor." dedi.

“MALİYETİN YARISI DEVLET TARAFINDAN KARŞILANMALI”

Tarım Fuarı'nda çiftçi ve üreticilerin şikayetleri ile karşılaşan DEVA Partisi lideri Ali Babacan, Türkiye'nin bir tarım politikası olmadığını savundu. Faize verilen paranın çiftçiye verilenin 16 katı olduğunu vurgulayan Babacan, vergi, sigorta, banka borçlarının 1 yıl ödemesiz 3 yıla yaygın yeniden yapılandırılması gerektiğini söyledi. Babacan, çiftçinin gübre, akaryakıt ve yem maliyetinin yarısının da devlet tarafından karşılanmasını istedi.

AFAD personeli intihar etti AFAD personeli intihar etti
Hatay’da esnaf iş yerinde ölü bulundu Hatay'da esnaf iş yerinde ölü bulundu
Freni boşalan kamyon okul bahçesine uçtu, sürücünün durumu ağır Freni boşalan kamyon okul bahçesine uçtu, sürücünün durumu ağır
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’i yıkan karar Siyasi operasyon iddiası İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i yıkan karar! Siyasi operasyon iddiası
Patates deposunda devrilen forkliftin operatörü öldü Patates deposunda devrilen forkliftin operatörü öldü
Gürsel Tekin: Kılıçdaroğlu tokalaşma haberini görünce şaşırdı Gürsel Tekin: Kılıçdaroğlu tokalaşma haberini görünce şaşırdı
Kayınvalidesinin evinin önünde aracını yakıp, havaya ateş açtı Kayınvalidesinin evinin önünde aracını yakıp, havaya ateş açtı
Gülistan Doku olayıyla ilgili 7 ilde 13 gözaltı kararı Gülistan Doku olayıyla ilgili 7 ilde 13 gözaltı kararı
İtalyan Başbakanı Meloni, Papa ile Trump polemiğinde safını seçti İtalyan Başbakanı Meloni, Papa ile Trump polemiğinde safını seçti

21:42
ABD’deki görüşme sona erdi İsrail ve Lübnan “doğrudan müzakere“ kararı aldı
ABD'deki görüşme sona erdi! İsrail ve Lübnan "doğrudan müzakere" kararı aldı
21:25
İşte Gülistan Doku’ya sevgilisinin attığı mesajlar: Devlet de bir şey yapamaz
İşte Gülistan Doku'ya sevgilisinin attığı mesajlar: Devlet de bir şey yapamaz
21:11
Süper Lig devinden şampiyonluk yolunda taraftarlarına büyük jest: Biletler sadece 5 lira
Süper Lig devinden şampiyonluk yolunda taraftarlarına büyük jest: Biletler sadece 5 lira
20:18
Dünyanın en iyi 15 kalecisi belli oldu Listede Türkiye’den de bir isim var
Dünyanın en iyi 15 kalecisi belli oldu! Listede Türkiye'den de bir isim var
19:58
Cengiz Ünder evlilik yolunda ilk adımı attı
Cengiz Ünder evlilik yolunda ilk adımı attı
19:30
Ege Üniversitesi karıştı Palalı saldırgan kamerada
Ege Üniversitesi karıştı! Palalı saldırgan kamerada
19:25
LGS çıkışı verdiği röportaj milyonlarca kez izlenmişti Bakın şimdi ne yapıyor
LGS çıkışı verdiği röportaj milyonlarca kez izlenmişti! Bakın şimdi ne yapıyor?
18:57
Şanlıurfa’daki okul saldırısında ilk gözaltı 4 kişi de görevden uzaklaştırıldı
Şanlıurfa'daki okul saldırısında ilk gözaltı! 4 kişi de görevden uzaklaştırıldı
18:53
Küme düşmesi kesinleşen Sakaryaspor’da ilk ayrılık gerçekleşti
Küme düşmesi kesinleşen Sakaryaspor'da ilk ayrılık gerçekleşti
18:30
Trump’tan İran açıklaması Müzakereler için tarih verdi
Trump'tan İran açıklaması! Müzakereler için tarih verdi
