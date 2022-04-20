Şişecam'ın hazine dönüşümü projesi, Alexander Hamilton Gümüş Ödülü'ne layık görüldü - Son Dakika

Şişecam, ABD'de 26 yıldır düzenlenen ve hazine dünyasının prestijli ödül platformu olarak kabul edilen Alexander Hamilton Ödülleri'nde gümüş ödüle layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, geçen aylarda Alexander Hamilton Treasury Transformation-Hazine Dönüşümü kategorisinde adını 2022 finalistleri arasına yazdırarak başarıya imza atan Şişecam, bu başarıyı bir adım daha ileriye taşıdı. Şirket, binlerce rakip projeyi geride bırakarak gümüş ödülün sahibi oldu.

Şişecam, Hazine Dönüşümü kategorisinde hayata geçirdiği dönüşüm projesi ile dünyanın önde gelen şirketlerinin projeleriyle yarıştı.

4 kıtada, 14 ülkede üretim, 150 ülkede satış ağı bulunan Şişecam, mevcut operasyonlarına katkı sağlayabilecek teknolojileri, iş süreçlerine başarılı bir şekilde entegre etmeye kesintisiz devam ediyor.

Global hazine operasyonlarını merkezileştirerek birbirine entegre çalışan sistemlerle, tek bir arayüzden takip edilebilecek şekilde dijitalleştiren Şişecam, bugüne kadar bu alanda fark oluşturan birçok projeyi hayata geçirdi.

Küresel salgın sebebiyle siber saldırıların arttığı 2021 yılında, yüksek güvenlikli ve manuel müdahaleye kapalı bir ödeme yönetimi uygulayarak yapay zeka destekli sahtecilik (fraud) kontrol mekanizmasını devreye alan Şişecam, bu ödeme yönetimiyle de İngiltere merkezli Treasury Today'in Adam Smith Ödülleri'nde Best Cyber-Security Solution (En İyi Siber Güvenlik Çözümü) dalında da ödüle layık görülmüştü.

Şişecam, finans alanındaki dönüşüm ihtiyaçlarına yönelik olarak yeni teknolojilerin mevcut sistemlere entegre edilmesini odağına alırken, organizasyon yapısını da dönüştürerek insan kaynağına yatırımlar yaptı.

Bir sanayi kuruluşu olarak kurum içinde finansal teknolojiler bölümünü kuran Şişecam, bu alanda yetkin bir ekibi görevlendirilerek finansal teknolojilerde iç kaynağını oluşturdu.

Şişecam'ın uçtan uca tüm katmanlarıyla iyileştirdiği hazine dönüşümü uygulamaları, Alexander Hamilton Ödülleri'nde önemli başarı kazanılmasını sağladı

Üst düzey hazine ve finans yöneticilerine ihtiyaç duydukları stratejik içerikleri, kritik bilgileri ve analizleri sağlayan önemli bir platform olan Treasury & Risk tarafından 26 yıldır verilen Alexander Hamilton Ödülleri, süreç yenilikleri ve teknoloji uygulamaları yoluyla hazine, finans ve risk yönetiminde büyük atılımlar yapan şirketleri ödüllendiriyor.