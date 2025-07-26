Site aidatına çeki düzen! Fahiş artışlara denetim geliyor

Site yönetim şirketleri mercek altına alınıyor. Bakan Kurum, aidatların ev taksidini geçmesini "hakka ve hukuka aykırı" diyerek eleştirdi. Yeni düzenleme ile şirketler sınıflandırılacak, yılda en az bir kez denetlenecek.

İstanbul'da düzenlenen 4. Tesis Yönetim Zirvesi'nde konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, site yönetim şirketlerine yönelik yeni düzenlemeleri kamuoyuyla paylaştı.

VATANDAŞLAR BAKANLIĞA DOĞRUDAN ŞİKAYET EDEBİLECEK

Tesis yönetimi sektörünün hızla büyüdüğünü belirten Kurum, vatandaşın yaşam kalitesini doğrudan etkileyen bu alanda kurumsal ve yasal bir çerçeve oluşturulacağını vurguladı. Bakanlık bünyesinde "Tesis Yönetim Hizmetleri Şube Müdürlüğü" kurulduğunu açıklayan Kurum, yeni yasama yılında kapsamlı bir yasal düzenlemenin hayata geçirileceğini söyledi.

Kurum, yönetim şirketlerinin hem sayısının hem kalitesinin artırılacağını, tüm yönetimlerin yılda en az bir kez denetleneceğini duyurdu. Şikâyetler için vatandaşların doğrudan Bakanlığa başvuru yapabileceğini belirtti.

Aidat konusuna da dikkat çeken Kurum, çarpıcı bir örnekle durumu özetledi:

"Vatandaşımız siteden ev alıyor, taksitle ödüyor. Eve taşınınca karşısına çıkan aidat miktarı, evin taksidinden fazla. Bu olmaz, bu hukuka uymaz."

"EVİN TAKSİDİNDEN YÜKSEK AİDAT OLAMAZ"

Bakan Kurum, yüksek aidat talepleri ile ilgili vatandaşlardan gelen şikayetlere dikkat çekerek sektör temsilcilerini uyardı: "Biz gerçekten bu sektörün büyümesi, gelişmesi, güçlenmesi adına bugüne kadar elimizi, gövdemizi taşın altına koyduk. Bundan sonraki süreçte de koyacağız. Evet; sizin birlik olma hayaliniz var. Bu hayalinize de destek olacağız. Ben de sizlerden vatandaşımızın beklentisi olan aidat meselesine dair özel bir hassasiyet bekliyorum.Öyle şeyler duyuyoruz ki inanın milletimiz adına çok üzülüyoruz. Bakın bir örnek vereyim; vatandaşımız siteden bir ev satın almış taksidini düzenli bir şekilde ödüyor. Eve girince karşısına çıkan aidat miktarı evinin taksidinden yüksek çıkıyor. Değerli arkadaşlar bu olmaz. Bu hakka hukuka uymaz. Bu uygulamaları benim de milletimiz adına sizden isteğim talebim gözden geçirelim. Bulalım gerekli uygulamaları yapalım ve Türkiye genelinde öyle bir sistem kuralım ki aidatlarımızı mümkün olduğunca düşürerek vatandaşımızın sırtından bir nebze de olsa yükü alalım ve insanımıza destek olalım." ifadelerinde bulundu.