Site aidatına çeki düzen! Fahiş artışlara denetim geliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Site aidatına çeki düzen! Fahiş artışlara denetim geliyor

Haberin Videosunu İzleyin
Site aidatına çeki düzen! Fahiş artışlara denetim geliyor
26.07.2025 15:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Site aidatına çeki düzen! Fahiş artışlara denetim geliyor
Haber Videosu

Site aidatlarının ev taksitini geçtiği şikayetleri üzerine Bakanlık düğmeye bastı. Yeni yasal düzenlemeyle yönetim şirketleri denetlenecek, aidatlara üst sınır getirilmesi gündemde.

Site yönetim şirketleri mercek altına alınıyor. Bakan Kurum, aidatların ev taksidini geçmesini "hakka ve hukuka aykırı" diyerek eleştirdi. Yeni düzenleme ile şirketler sınıflandırılacak, yılda en az bir kez denetlenecek.

İstanbul'da düzenlenen 4. Tesis Yönetim Zirvesi'nde konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, site yönetim şirketlerine yönelik yeni düzenlemeleri kamuoyuyla paylaştı.

Site aidatına çeki düzen! Fahiş artışlara denetim geliyor

VATANDAŞLAR BAKANLIĞA DOĞRUDAN ŞİKAYET EDEBİLECEK

Tesis yönetimi sektörünün hızla büyüdüğünü belirten Kurum, vatandaşın yaşam kalitesini doğrudan etkileyen bu alanda kurumsal ve yasal bir çerçeve oluşturulacağını vurguladı. Bakanlık bünyesinde "Tesis Yönetim Hizmetleri Şube Müdürlüğü" kurulduğunu açıklayan Kurum, yeni yasama yılında kapsamlı bir yasal düzenlemenin hayata geçirileceğini söyledi.

Kurum, yönetim şirketlerinin hem sayısının hem kalitesinin artırılacağını, tüm yönetimlerin yılda en az bir kez denetleneceğini duyurdu. Şikâyetler için vatandaşların doğrudan Bakanlığa başvuru yapabileceğini belirtti.

Aidat konusuna da dikkat çeken Kurum, çarpıcı bir örnekle durumu özetledi:

"Vatandaşımız siteden ev alıyor, taksitle ödüyor. Eve taşınınca karşısına çıkan aidat miktarı, evin taksidinden fazla. Bu olmaz, bu hukuka uymaz."

"EVİN TAKSİDİNDEN YÜKSEK AİDAT OLAMAZ"

Bakan Kurum, yüksek aidat talepleri ile ilgili vatandaşlardan gelen şikayetlere dikkat çekerek sektör temsilcilerini uyardı: "Biz gerçekten bu sektörün büyümesi, gelişmesi, güçlenmesi adına bugüne kadar elimizi, gövdemizi taşın altına koyduk. Bundan sonraki süreçte de koyacağız. Evet; sizin birlik olma hayaliniz var. Bu hayalinize de destek olacağız. Ben de sizlerden vatandaşımızın beklentisi olan aidat meselesine dair özel bir hassasiyet bekliyorum.Öyle şeyler duyuyoruz ki inanın milletimiz adına çok üzülüyoruz. Bakın bir örnek vereyim; vatandaşımız siteden bir ev satın almış taksidini düzenli bir şekilde ödüyor. Eve girince karşısına çıkan aidat miktarı evinin taksidinden yüksek çıkıyor. Değerli arkadaşlar bu olmaz. Bu hakka hukuka uymaz. Bu uygulamaları benim de milletimiz adına sizden isteğim talebim gözden geçirelim. Bulalım gerekli uygulamaları yapalım ve Türkiye genelinde öyle bir sistem kuralım ki aidatlarımızı mümkün olduğunca düşürerek vatandaşımızın sırtından bir nebze de olsa yükü alalım ve insanımıza destek olalım." ifadelerinde bulundu.

Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı, Murat Kurum, Ekonomi, Gündem, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Site aidatına çeki düzen! Fahiş artışlara denetim geliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osimhen’in Galatasaray’a imza atmamasının sebebi ortaya çıktı Osimhen'in Galatasaray'a imza atmamasının sebebi ortaya çıktı
Arda Turan’ın Ukraynalı muhabirle göz teması kurmama çabası Arda Turan'ın Ukraynalı muhabirle göz teması kurmama çabası
Libya’da aracının deposunu fullemek isteyen Türk vatandaşın büyük şaşkınlığı Libya'da aracının deposunu fullemek isteyen Türk vatandaşın büyük şaşkınlığı
Özel harekat polisini vuran şüpheli böyle etkisiz hale getirildi Özel harekat polisini vuran şüpheli böyle etkisiz hale getirildi
Kenan Yıldız için dev teklif Kenan Yıldız için dev teklif
Görevden uzaklaştırılan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin ev hapsi kaldırıldı Görevden uzaklaştırılan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin ev hapsi kaldırıldı
Beşiktaş’ta ayrılık Babası transferi açıkladı Beşiktaş'ta ayrılık! Babası transferi açıkladı
Bakan Bolat: Türkiye ekonomisinin 13’te 1’ini lojistik sektörü sırtlıyor Bakan Bolat: Türkiye ekonomisinin 13'te 1'ini lojistik sektörü sırtlıyor
Dilencinin üzerinden çıkan parayı görenler gözlerine inanamadı Dilencinin üzerinden çıkan parayı görenler gözlerine inanamadı
Dolandırıcılık iddiasına maruz kalan Özge Ulusoy hukuki süreç başlattı Dolandırıcılık iddiasına maruz kalan Özge Ulusoy hukuki süreç başlattı
Sakarya’da asırlık ağaç binanın üzerine devrildi Sakarya'da asırlık ağaç binanın üzerine devrildi

16:07
Bahçeli’den YPGPYD’ye: Süreci sakatlama arayışındalar, bu çirkefliktir
Bahçeli'den YPG/PYD'ye: Süreci sakatlama arayışındalar, bu çirkefliktir
15:35
MHP’nin Terörsüz Türkiye Komisyonu üyeleri belli oldu: Feti Yıldız, Levent Bülbül, Halil Öztürk, Yücel Bulut
MHP'nin Terörsüz Türkiye Komisyonu üyeleri belli oldu: Feti Yıldız, Levent Bülbül, Halil Öztürk, Yücel Bulut
15:21
Aday mı değil mi Aziz Yıldırım olaylı kongrede kararını açıkladı
Aday mı değil mi? Aziz Yıldırım olaylı kongrede kararını açıkladı
14:51
Randevu alacaklar dikkat MHRS’de yeni dönem resmen başladı
Randevu alacaklar dikkat! MHRS'de yeni dönem resmen başladı
13:09
Ölümlü İETT otobüsü kazası araç kamerasında Şoför hareket halindeyken ayağa kalkıyor
Ölümlü İETT otobüsü kazası araç kamerasında! Şoför hareket halindeyken ayağa kalkıyor
19:18
Ege adaları içindeki ilk köy yerleşimi Gökçeada’da bulundu
Ege adaları içindeki ilk köy yerleşimi Gökçeada'da bulundu
19:00
Kaan Ayhan kariyerini noktalamak istediği takımı açıkladı
Kaan Ayhan kariyerini noktalamak istediği takımı açıkladı
18:45
Zehra Kınık’ın çarptığı motosikletin sürücüsü şikayetini geri çekti
Zehra Kınık'ın çarptığı motosikletin sürücüsü şikayetini geri çekti
18:33
Ayşe Tokyaz’ın öldürülmesine ilişkin soruşturmada 4’ü polis 5 kişi tutuklandı
Ayşe Tokyaz'ın öldürülmesine ilişkin soruşturmada 4'ü polis 5 kişi tutuklandı
18:28
Minguzzi ailesini tehdit eden şüpheli tutuklandı
Minguzzi ailesini tehdit eden şüpheli tutuklandı
18:17
Bir asırdır antik kentte yaşayan Durmuş dede yangın yerinden zar zor uzaklaştırıldı
Bir asırdır antik kentte yaşayan Durmuş dede yangın yerinden zar zor uzaklaştırıldı
18:12
Antalya’da çıkan yangın fabrikaya sıçradı
Antalya'da çıkan yangın fabrikaya sıçradı
17:58
Fenerbahçe’nin Feyenoord maçı tarihleri belli oldu
Fenerbahçe'nin Feyenoord maçı tarihleri belli oldu
17:53
Antalya’da 95 yılın temmuz sıcaklık rekoru kırıldı
Antalya'da 95 yılın temmuz sıcaklık rekoru kırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2025 16:19:20. #7.12#
SON DAKİKA: Site aidatına çeki düzen! Fahiş artışlara denetim geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.