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Sivas-Ankara Yüksek Hızlı Tren Hattı Diğer Hatları Geride Bıraktı - Son Dakika
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Sivas-Ankara Yüksek Hızlı Tren Hattı Diğer Hatları Geride Bıraktı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun eleştirdiği Sivas-Ankara Yüksek Hızlı Tren hattı, bugüne kadar 700 bin yolcu tarafından kullanıldı ve diğer yüksek hızlı tren hatlarını geride bıraktı. Sivas Turizm Derneği Başkanı Hakan Bakar, hızlı trenin Sivas'a olan ilgiyi artırdığını ve turizm açısından önemli bir yol katedildiğini belirtti.

Sivas-Ankara Yüksek Hızlı Tren Hattı Diğer Hatları Geride Bıraktı
29.12.2023 - 13:56,
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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun "Bu hizmet değil" dediği Sivas-Ankara Yüksek Hızlı Tren hattı, yolcu sasıyı ile diğer hatları geride bıraktı.

Sivas-Ankara Yüksek Hızlı Tren hattı, 26 Nisan 2023 tarihinde hizmete alınmıştı. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) verilerine göre bugüne kadar hattı 700 bin yolcu kullandı. Yolculardan 350 bini Sivas-Ankara, 350 bini ise Ankara-Sivas istikametine yolculuk yaptı. 700 bin yolcu ile bu hat diğer yüksek hızlı tren hatlarını geride bıraktı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Sivas Turizm Derneği Başkanı Hakan Bakar, rakamların sevindirici olduğunu belirterek, "Şehrimize 26 Nisan itibarıyla yüksek hızlı tren seferleri başladı. ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları resmi sosyal medya hesaplarından dün bir paylaşım yapıldı. 26 Nisan'dan aralık ayının son günlerine kadar yaklaşık 700 bin yolcunun seyahat ettiği ve Türkiye'de en çok tercih edilen yüksek hızlı tren arasında yer aldığı böylece kamuoyuna duyurulmuş oldu. Bu tabii hepimiz için çok sevindirici, mutlu edici bir konu" dedi.

"Kars'a gitmek isteyenler de Sivas'a geliyor"

Bakar, Kars'a giden yolcuların da yüksek hızlı tren konforunu yaşamak için Ankara'dan Sivas'a kadar yüksek hızlı trenle gelip, Sivas'tan Kars'a konvansiyonel trenle gittiklerini ifade ederek, "Özellikle yüksek hızlı tren sayesinde Sivas'a gelen vatandaşlarımızın sayısı her geçen gün artıyor. Günübirlik özellikle ziyaretler bir hayli fazla. Şehrimizin tarihini, doğasını, kültürel ve diğer birçok zenginliklerini daha yakından görme fırsatı buluyorlar. Yine bununla beraber yüksek hızlı trenin bir avantajı da özellikle Doğu'da yaşayan vatandaşlar için ulaşım konusunda biraz daha rahatlık oldu. Çünkü bugün Kars'a, Erzurum'a, Erzincan'a giden veya gidecek olan vatandaşlar da yine burada yüksek hızlı treni tercih ediyorlar. Sivas ulaşım anlamında en önemli şehirlerden bir tanesi ve geçiş noktası ki, Erzurum, Erzincan, Kars, bu bölgelere de hemen hemen yakın saat dilimi içerisinde araçlar hareket ediyor. ve vatandaşlar da bundan dolayı tercih ediyor" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun hızlı tren için "Göçü hızlandıracak. Adam otobüsle gidip sıkıntı çekeceğine trene binip İstanbul'a biraz daha hızlı gidecek. Bu hizmet değil" sözlerini hatırlatan Bakar, "Geçtiğimiz yıllarda biliyorsunuz siyasilerde de şu söylemler olmuştu. Bu hızlı trenin göçü çoğaltacağı denilmişti. Ama tabii bu yönde göç çoğalmadı. Gelen insanların sayısında artış var. Bundan dolayı da hızlı treni tercih eden birçok vatandaşımız Sivas'a geldiğinde şehrimizden çok da mutlu, keyifli bir şekilde ayrılıyorlar. Hatta şunu da söylüyorlar. Daha önce niye gelmemişiz diyenler de var. O yüzden gelmeyi düşünenler, gelmek isteyenlere de biz hızlı treni mutlaka tavsiye ediyoruz. Çünkü yaklaşık 2 saat 45 dakika, iki buçuk saatlik bir zaman diliminde Ankara'dan Sivas'a, Sivas'tan da Ankara'ya bu yönde çok rahat ve konforlu bir seyahat sağlanıyor. Turizm açısından çok önemli bir yol katedildi" şeklinde konuştu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 13 Mayıs 2018 tarihinde Sivas'ta düzenlediği mitingde hızlı trenin hizmet olmadığını, hızlı tren ile Sivas'tan göçün hızlanacağını belirterek, "Biz Sivas'a o kadar sahip çıktık ki şimdi 'Hızlı treni getiriyoruz' diyorlar. ya mübarek hızlı trenin Sivas'a getireceği bir fayda demeyelim de kolaylık diyelim. Nedir o? Göçü hızlandıracak. Adam otobüsle gidip sıkıntı çekeceğine trene binip İstanbul'a biraz daha hızlı gidecek. Bu hizmet değil" ifadelerini kullanmıştı. - SİVAS

Kaynak: İHA
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Son Dakika Ekonomi Sivas-Ankara Yüksek Hızlı Tren Hattı Diğer Hatları Geride Bıraktı - Son Dakika


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