Sivas Belediyesinden binlerce aileye maddi eğitim desteği - Son Dakika
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Sivas Belediyesinden binlerce aileye maddi eğitim desteği

02.09.2022 11:24

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, gelir düzeyi düşük olan ailelerin öğrencileri için nakdi yardımda bulunacaklarını açıkladı.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, gelir düzeyi düşük olan ailelerin öğrencileri için nakdi yardımda bulunacaklarını açıkladı.

Sivas Belediyesi gelir düzeyi düşük olan ailelere destekte bulunmak için kolları sıvadı. Örnek bir çalışmaya imza atan belediye Hayat Ağacı Derneği ve hayırseverler aracılığıyla Eğitime Destek Kampanyasını başlattı. Maddi durumu kötü olan ailelerin başvurabileceği kampanya bugünden itibaren başladı. Kentte ilkokul, ortaokul ve lise de eğitim gören öğrencilere destek olmak adına başlatılan projenin 16 Eylül'de sona ereceği açıklandı.

Hemşerilerinin dertlerine ortak olmak için birçok projeyi hayata geçirdiklerini söyleyen Başkan Bilgin, "Geçen hafta Sivas belediyesi olarak il merkezinde ilkokul birinci sınıfa başlayacak tüm öğrencilerimize çanta desteğinde bulunacağımızı açıklamıştık. Bugün de eğitime destek kampanyası adı altında Sivas belediyesi olarak eğitim öğretim döneminin başlaması nedeniyle ilimizde ilkokul, ortaokul ve lise de eğitim gören öğrencilerimize destek olmak adına her yıl yaptığımız projeye bu yıl da devam ediyoruz. Bugünden itibaren başlayacak olan 16 Eylül'de sona erecek eğitime destek projesi çerçevesinde ihtiyaç sahibi ailelerimize destek olacağız" dedi.

Kimler başvurabilecek?

Kampanyaya kimlerin başvurabileceğini de açıklayan Bilgin, şu sözlerle konuşmasına devam etti, " Eğer bir aile desteğe hak kazandıysa kaç öğrencisinin olduğu önemli değil, bütün öğrencileri destek çerçevesinde olacak. Anaokulu, ilkokul 1. Sınıf, 5.sınıf ve 9. Sınıf öğrencilerine 500 lira ara sınıfta olan öğrencilere ise 250 lira olmak üzere ay sonuna yakın desteklerimizi ödeyeceğiz. Müracaatların ardından değerlendirme süreci olacak, değerlendirme çerçevesinde de 5 bin 300 liradan az geliri olan, adına birden çok konut kayıt olmayan, 2005 model üstü arabası olmayan hemşerilerimiz desteğe hak kazanmış olacak" diye konuştu.

"Eylül ayının sonunda hesaplara yatmış olacak"

Bilgin, başvuruları kabul edilenlerin desteklerinin Eylül ayının sonunda hesaplara yatacağını belirterek, " Eylül ayının sonuna hemşerilerimizin bildirdiği hesap numaralarına destek miktarlarını ödemiş olacağız. Başvuruları belediyemizin internet sitesinin üzerinden dijital olarak alacağız. Biz Sivas Belediyesi olarak dün olduğu gibi bugünde ve yarında sosyal belediyeciliğin, gönül belediyeciliğini devam ettireceğiz" şeklinde konuştu. - SİVAS

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Sivas Belediyesinden binlerce aileye maddi eğitim desteği - Son Dakika

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