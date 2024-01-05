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Sivas'ın ihracatı yüzde 16,5 artarak başarı elde etti - Son Dakika
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Sivas'ın ihracatı yüzde 16,5 artarak başarı elde etti

Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı 2023 yılı ihracat verilerine göre, Sivas'ın ihracatı önceki yıla oranla yüzde 16,5 arttı. Sivas, ülke toplam ihracatındaki payını yüzde 0,1'e yükseltti. Başkan Zeki Özdemir, Sivas'ın ihracatının diğer illere göre daha fazla arttığını belirtti.

Sivas\'ın ihracatı yüzde 16,5 artarak başarı elde etti
05.01.2024 - 10:24,  Güncelleme: 10:38
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Ticaret Bakanlığı 2023 yılı ihracat verilerini açıkladı, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir açıklanan rakamlara bağlı olarak Sivas'ın ihracatı önceki yıla oranla yüzde 16.5 arttığını açıkladı.

Sivas'ın ihracat rakamlarının yükselişte olduğunu kaydeden Başkan Zeki Özdemir, "Ticaret Bakanlığımız bu verileri açıklarken yasal merkezleri yerine firmaların üretim yerlerini baz alarak hazırlamıştır. Sivas'ın ihracatı 2022 yılında 285 Milyon Dolar iken 2023 yılında 332 Milyon Dolara yükseldi. 2022 ve 2023 yıllarını kıyasladığımızda, Sivas'ın İhracatı geçen yıla oranla yüzde 16,5 artış gösterdi. Bu artışa bağlı olarak Sivas'ın ülke toplam ihracatındaki payı ise yüzde 0,1 olarak kayıtlara geçti" dedi.

"Sivas'ın ihracatı yüzde 16,5 artarak başarı elde etti"

2022 yılına oranla 2023 yılında ülke ihracatında fazla bir değişimin yaşanmadığını aksine Sivas'ta bu oranın yükseldiğini vurgulayan Başkan Zeki Özdemir, "Ülkemizin toplam ihracatı yüzde 0,6 artış gösterirken, Sivas'ın ihracatı yüzde 16,5 artarak başarı elde etti. Değişim sıralamasında ilk 10'a girerek 8. Sıraya yükseldi. 2022 yılında ihracat sıralamasında 54. sırada olan yerini 49. sıraya taşıyarak yükselişe geçti. Türkiye'nin toplam ihracatı ise 2022 ve 2023 verilerine göre 254 Milyar Dolardan 255 Milyar Dolara yükseldi" ifadelerine yer verdi. - SİVAS

Kaynak: İHA
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Türkiye, İhracat, Sivas, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

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