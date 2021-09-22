Üye Girişi
Sivas pastırması tescil yolunda - Son Dakika

Sivas pastırması tescil yolunda

22.09.2021 10:12
Sivas pastırması tescil yolunda, System.String[]

Lezzet ve tadıyla damakları çatlatan Sivas pastırmasının coğrafi işaret kapsamına alınması için Türk Patent Enstitüsüne başvuruda bulunuldu.

Lezzet ve tadıyla damakları çatlatan Sivas pastırmasının coğrafi işaret kapsamına alınması için Türk Patent Enstitüsüne başvuruda bulunuldu.

Kendine has lezzeti ve tadıyla yiyenleri mest eden Sivas pastırması tescil yolunda. Doğal olarak beslenen hayvanların etini kullanmaya gayret gösteren Sivaslılar, sofraları süsleyen Sivas pastırmasının lezzeti konusunda da iddialı. Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu Sivas pastırmasının coğrafi işaret tescili için başvuruda bulunduklarını söyledi. Denetim aşamasında olan Sivas Pastırmasının ilerleyen günlerde tescillenmesi bekleniyor.

" Türkiye'nin her yerinde bizim ustalarımız var"

Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, Türkiye'nin her tarafında Sivaslı pastırma ustalarının olduğunu söyleyerek, "Pastırmanın eti birinci kalite olmazsa pastırma olmaz. Lezzet anlamında değişiklikler var, bu da yapan usta ile ve hayvanın meralarda yediği otla alakalı. Bütün pastırmalar kalitelidir. Bizim Sivas pastırmasını yapan ustalar Sivas'ın Kızılcaköy'ün de yetişmişlerdir. Türkiye'nin her tarafında, bütün kombinelerde bizim ustalarımız vardır. Emekçi dediğimiz insanlar onlardır. Onların sayesinde bu pastırmacılık çok gelişti. Kayseri başta olmak üzere bu işin patronluğunu yapan fabrikalar kuruldu. Kastamonu, Afyon ve Adapazarı ve Sivas'ta var. Sivas daha önce ustalıklarla kendini övünüyordu. Şimdi Sivas'ta da 10 taneye yakın pastırma fabrikası var. Biz bu işten çok memnunuz ve yakın zamanda bu işi daha da geliştireceğiz. Ticari anlamda büyük şehirlere açılmaya başladık" dedi.

"Coğrafi işaret tescili için başvuru yaptık"

Hastaoğlu, coğrafi işaret tescili için başvuru yaptıklarını söyleyerek, "Sivas Ticaret Borsası olarak Sivas pastırmasının coğrafi işaret tescili için başvuru yaptık. Şuanda denetim aşamasında. Yakın zamanda sonuçlanınca Sivas'ımız adına bir tescilli ürün daha oluşacak. Bundan sonraki üretilecek tüm pastırmalar bu standartta olacak. Sivas pastırmasının diğerlerine göre bir özelliği var. Meralardaki ot çeşitliliği lezzete ayrı bir haz verir. Sivas pastırmasında toz çemen kullanır. Tuz da çok önemli pastırmada, Türkiye'de olmayan fadlum tuzumuz var. Fadlum Köyü'nün olduğu bölgede üretilen tuz var. Karınca başı büyüklüğündedir. Bu tuzu pastırmada kullanarak süper bir kaliteyi yakalamış durumdayız" diye konuştu.

"En iyi pastırma Sivas'ındır"

Abdulkadir Hastaoğlu, en iyi pastırmanın Sivas'a ait olduğuna değinerek, "En iyi pastırma Sivas'ındır. Herkes kendi ilini söyler biz de tabii ki kendi ilimizi söylüyoruz ve buna güvenerek coğrafi işaret tescili için müracaatımızı yaptık. Ürünümüze güvenmesek bu girişimde bulunmayız. Her ne kadar Kayseri ve Kastamonu olsa dahi biz bu işin en başı olan imalatında, merasında, et imalatında ve hepsinde varız. Ticari olarak çok fazla ileriye gidemesek de kalite olarak bir numara Sivas diyorum. Fiyatlarımız da çok fazla artmadı. Normal seyrinde devam ediyor" ifadelerini kullandı. - SİVAS

Sivas pastırması tescil yolunda
Sivas pastırması tescil yolunda
Sivas pastırması tescil yolunda
Sivas pastırması tescil yolunda
Sivas pastırması tescil yolunda
Sivas pastırması tescil yolunda

Türkiye, Patent, Sivas, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sivas pastırması tescil yolunda - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Hamile eşini başından vurarak öldürdü! Kucağında taşıyıp yardım isteyerek intihar süsü vermek istemiş 11:36 Hamile eşini başından vurarak öldürdü! Kucağında taşıyıp yardım isteyerek intihar süsü vermek istemiş Bugün toplanacak Bilim Kurulu'nda Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in öğrenciler için sunduğu PCR teklifi değerlendirilecek 11:16 Bugün toplanacak Bilim Kurulu'nda Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in öğrenciler için sunduğu PCR teklifi değerlendirilecek Uyuşturucu bağımlısı oğlundan şiddet gören anneden yürek burkan feryat: Can güvenliğimiz yok, bizi öldürmesinden korkuyoruz 11:08 Uyuşturucu bağımlısı oğlundan şiddet gören anneden yürek burkan feryat: Can güvenliğimiz yok, bizi öldürmesinden korkuyoruz
Müge Anlı'da ortaya çıkan gerçek! Ölüm ilanı vererek ortadan kaybolan 50 yaşındaki kadının evlenmek için Bartın'a kaçtığı anlaşıldı 10:59 Müge Anlı'da ortaya çıkan gerçek! Ölüm ilanı vererek ortadan kaybolan 50 yaşındaki kadının evlenmek için Bartın'a kaçtığı anlaşıldı Balotelli'ye vurmaya çalışan Beşiktaşlı hocayı 4 kişi tutamadı 10:33 Balotelli'ye vurmaya çalışan Beşiktaşlı hocayı 4 kişi tutamadı Sevgilisinden ayrılan 17 yaşındaki genç, otoyol üzerindeki köprüye çıkarak intihara kalkıştı 10:29 Sevgilisinden ayrılan 17 yaşındaki genç, otoyol üzerindeki köprüye çıkarak intihara kalkıştı
Survivor eski yarışmacısı Aleyna Kalaycığlu, adının aşk dedikodusuna karıştığı Gökhan Özdemir ile görüntülendi 10:10 Survivor eski yarışmacısı Aleyna Kalaycığlu, adının aşk dedikodusuna karıştığı Gökhan Özdemir ile görüntülendi Balotelli'den Sergen Yalçın'a cinsel organlı çirkin yanıt 08:17 Balotelli'den Sergen Yalçın'a cinsel organlı çirkin yanıt

Son Dakika Haberleri
11:19 Altay'ın oyuncusu Erhan Çelenk'ten alkışlık hareket! Rakip tribünler 'helal olsun sana' tezahüratı yaptı
11:16 Bugün toplanacak Bilim Kurulu'nda Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in öğrenciler için sunduğu PCR teklifi değerlendirilecek
11:07 Uyuşturucu bağımlısı oğlundan şiddet gören anneden yürek burkan feryat: Can güvenliğimiz yok, bizi öldürmesinden korkuyoruz
11:00 Galatasaray'dan ayrılan Falcao, İspanya'da şov yapıyor
10:56 Son Dakika! Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 494 lira seviyesinden alıcı buluyor
10:47 Son Dakika! Güne yükselişle başlayan dolar 8,63'ten alıcı buluyor
10:32 Balotelli'ye vurmaya çalışan Beşiktaşlı hocayı 4 kişi tutamadı
10:30 ABD Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak! Fed'den çıkacak karar altın ve doların yönünü belirleyecek
10:25 Kamuoyu araştırması yapan şirketlere denetim uygulaması gelecek
10:10 Survivor eski yarışmacısı Aleyna Kalaycığlu, adının aşk dedikodusuna karıştığı Gökhan Özdemir ile görüntülendi
Watford, Ozan Tufan'a yaradı! İngiltere'deki ilk maçında otoritelerden tam not aldı Watford, Ozan Tufan'a yaradı! İngiltere'deki ilk maçında otoritelerden tam not aldı         
11:42
Altay'ın oyuncusu Erhan Çelenk'ten alkışlık hareket! Rakip tribünler 'helal olsun sana' tezahüratı yaptı Altay'ın oyuncusu Erhan Çelenk'ten alkışlık hareket! Rakip tribünler 'helal olsun sana' tezahüratı yaptı         
11:19
Damacana depozitosu 1 yılda 3 kat arttı! Geçen yıl 15-20 lira, bu yıl 55 liraya kadar ulaştı Damacana depozitosu 1 yılda 3 kat arttı! Geçen yıl 15-20 lira, bu yıl 55 liraya kadar ulaştı         
11:12
Galatasaray'dan ayrılan Falcao, İspanya'da şov yapıyor Galatasaray'dan ayrılan Falcao, İspanya'da şov yapıyor         
11:00
Son Dakika! Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 494 lira seviyesinden alıcı buluyor Son Dakika! Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 494 lira seviyesinden alıcı buluyor         
10:57
ABD Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak! Fed'den çıkacak karar altın ve doların yönünü belirleyecek ABD Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak! Fed'den çıkacak karar altın ve doların yönünü belirleyecek         
10:31
Kamuoyu araştırması yapan şirketlere denetim uygulaması gelecek Kamuoyu araştırması yapan şirketlere denetim uygulaması gelecek         
10:25
Joe Biden'ın BM Genel Kurulu'ndaki konuşması esnasında İsrail heyetine ayrılan koltukların boş olması dikkat çekti Joe Biden'ın BM Genel Kurulu'ndaki konuşması esnasında İsrail heyetine ayrılan koltukların boş olması dikkat çekti         
09:43
BM Genel Kurulu'na Taliban'dan dikkat çeken mektup BM Genel Kurulu'na Taliban'dan dikkat çeken mektup         
08:02
Oto tamircisi önce eşini, sonra kendisini silahla vurarak intihar etti Oto tamircisi önce eşini, sonra kendisini silahla vurarak intihar etti         
22:08
Aleyna Tilki'nin sevgili paylaşımı ezber bozdu: Bu çağın tabularını kabul etmiyorum Aleyna Tilki'nin sevgili paylaşımı ezber bozdu: Bu çağın tabularını kabul etmiyorum         
19:40
Ameliyat için hastasından 15 bin TL bıçak parası isteyen profesör suçüstü yakalandı Ameliyat için hastasından 15 bin TL bıçak parası isteyen profesör suçüstü yakalandı         
19:13
Çöp ve hurdacılardan topladıkları atıkları evlerinde ayrıştırıp altın elde ediyorlar Çöp ve hurdacılardan topladıkları atıkları evlerinde ayrıştırıp altın elde ediyorlar         
17:39
12 yaşındaki çocuğa 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunmuş! 77 yaşındaki şahıs tutuklandı 12 yaşındaki çocuğa 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunmuş! 77 yaşındaki şahıs tutuklandı         
17:03
Sercan Yıldırım, yeni imajıyla gündeme oturdu! Hangi işlemi yaptırdığı merak ediliyor Sercan Yıldırım, yeni imajıyla gündeme oturdu! Hangi işlemi yaptırdığı merak ediliyor         
16:12
Bu aşı tüm varyantlara karşı savunma sağlıyor! Yan etki yaratma riski de oldukça düşük Bu aşı tüm varyantlara karşı savunma sağlıyor! Yan etki yaratma riski de oldukça düşük         
15:18
6 yaşındaki kızlarının yatak bazasına sıkışan cansız bedenini bulan aile gözyaşlarına boğuldu 6 yaşındaki kızlarının yatak bazasına sıkışan cansız bedenini bulan aile gözyaşlarına boğuldu         
14:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2021 11:47:03. #1.13#
SON DAKİKA: Sivas pastırması tescil yolunda - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement