Sivas'ta 2023'te 327 Şirket Kuruldu

Ekonomi

Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) 2024 yılına ilişkin "Kurulan ve Kapanan Şirket İstatistikleri" ile ilgili elde ettiği verileri açıkladı.

TOBB verilerine göre Sivas'ta geçtiğimiz yıl 327 şirket, 21 kooperatif ve 74 gerçek kişi ticari işletmesi kuruldu. Bahsi geçen zaman dilimi içerisinde 95 şirket ve 10 kooperatif tasfiye edilirken 115 şirket, 18 kooperatif ve 76 gerçek kişi ticari işletmesi de kapatıldı.

Sivas'ta 2024 yılında kurulan 327 şirketin sermayesi 833 milyon 410 bin lira olarak kayıtlara geçti. - SİVAS