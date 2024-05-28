Sivas\'ta 2024 yılı ilk çeyreğinde yapı izin istatistikleri açıklandı

Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılının Ocak-Mart dönemine ilişkin yapı izin istatistiklerini açıkladı.

Verilere göre Sivas'ta bu yılın ilk çeyreğinde yapı ruhsatı verilen bina sayısı 102, daire sayısı ise 564 oldu.

Sivas'ta bu yılın ilk çeyreğinde yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü 107 bin 560 metrekare olarak açıklandı. Bunun 53 bin 362 metrekaresini konut kullanım alanı, 29 bin 314 metrekaresini konut dışı kullanım alanı, 24 bin 884 metrekaresini ise ortak kullanım alanı oluşturdu. - SİVAS