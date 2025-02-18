Sivas'ta 30 Yeni Fabrika Kurulacak - Son Dakika
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Ekonomi

Sivas'ta 30 Yeni Fabrika Kurulacak

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STSO Başkanı Özdemir, 2024'te Demirağ OSB'de 30 yeni fabrikanın faaliyete geçeceğini duyurdu.

18.02.2025 14:25
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Sivas'ta yeni fabrikalar ve istihdam alanları kurulacak

STSO Başkanı Özdemir: Yıl içerisinde 30 civarında fabrikamız faaliyete geçecek

SİVAS - Sivas Ticaret ve Sanayi Odası, 2024 yılı faaliyetlerine ilişkin değerlendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan STSO Başkanı Zeki Özdemir, Demirağ OSB'nin cazibe merkezi desteklerinden faydalanmaya devam edeceğini söyledi.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir, 2024 değerlendirme toplantısı düzenledi. Düzenlenen toplantıya Başkan Zeki Özdemir'in yanı sıra Yönetim Kurulu Üyeleri ve basın mensupları katıldı. Toplantıda konuşan Başkan Özdemir, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası'nın yaptığı ve yürüttüğü çalışmalar ile ilgili bilgiler verdi.

"2025'te 30 fabrika faaliyete geçecek"

Demirağ Organize Sanayi Bölgesi'nin Sivas için çok değerli olduğunu vurgulayan Zeki Özdemir, "Bildiğiniz üzere Demirağ Organize Sanayi Bölgemiz; gözbebeğimiz, kızılelmamız. Gönül istiyorki bütün OSB'ler cazibe merkezi kapsamında düşünülerek desteklerden faydalansın. Fakat maalesef yalnızca Demirağ Organize Sanayi Bölgemiz bu kapsam içerisinde. Onu da iyi değerlendirmeye gayret ediyoruz. Şu anda aşağı yukarı yüzde 85'in üzerinde bir doluluğa ulaşmış durumda. Yaklaşık 14 fabrikamız faaliyette. Yıl içerisinde de muhtemelen 30 civarında fabrikamız faaliyete geçecek. İnşallah 2025 yılı Demirağ'da kurdelelerin kesildiği, fabrikaların bacalarının tüttüğü bir dönem olacağı düşüncesindeyim. Demirağ Organize Sanayi Bölgemiz bildiğiniz üzere bir de her yıl desteğin yenilenmesi gerekiyor. Bu konuda biraz endişeye düştük doğrusu ama çok şükür bu sürede uzatıldı. Cazibe merkezi desteklerinden faydalanması 2025 yılında da devam edecek. İnşallah bu vesileyle de buraya tahsis isteyen fabrika yapmak isteyen yeni İşletmelerimiz olacaktır diye düşünüyorum" dedi.

Yapılan diğer çalışmalara da değinen Başkan Özdemir, " Şarkışla'daki tarıma dayalı organize sanayi bölgemizde, diğer organize sanayi bölgemizde faaliyetlerini hızlandırmak ve orada da İşletmelerimize yer edinmelerini sağlamak amacıyla bu sene faaliyetlerine biraz daha hız verdiler. Umarım önümüzdeki günlerde bu ilçelerdeki organize sanayi bölgelerimize altıncı bölge veya cazibe bölgesi merkezi içerisine dahil edilir. Şu anda iki farklı sektörde UR-GE projemiz var. Çalışmalarına bu ay içerisinde başlıyor. Benim de bir mensubu olduğum doğal taş ve madencilik sektörü, bir diğeri savunma sanayi sektörümüz. Göreve geldikten sonra bu projelerimizde hızlandırılarak artırılması gerektiğini düşünerek faydalanmak istedik. Çok şükür projelerimiz Ticaret Bakanlığı'ndan geçti. Faaliyetlerimizde dediğim gibi bu ay başlıyor" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Sivas'ta 30 Yeni Fabrika Kurulacak - Son Dakika

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