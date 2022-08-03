Sivas'ta üretiliyor, dünyanın birçok ülkesine ihraç ediliyor - Son Dakika
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Sivas'ta üretiliyor, dünyanın birçok ülkesine ihraç ediliyor

03.08.2022 11:28
Sivas'ta üretiliyor, dünyanın birçok ülkesine ihraç ediliyor

Sivas'ta bir fabrika ürettiği soğuk hava depolarını 75'ten fazla ülkeye ihraç ediyor.

Sivas'ta bir fabrika ürettiği soğuk hava depolarını 75'ten fazla ülkeye ihraç ediyor.

Sivas Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Korkmaz Endüstri Panel&IE Cooling, başarısıyla adından söz ettiriyor. 65'ten fazla kişiye istihdam sağlayan firma, ürettiği soğuk hava depolarını 75'ten fazla ülkeye ihraç ediyor. Soğuk hava depoları, Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere Kanada ve Avrupa, Afrika, Orta Asya kıtasında birçok ülkeye gönderiliyor. Firma geçtiğimiz yıl yaptığı AR-GE çalışmalarında da modüler tip soğuk hava deposu üretmeyi başardı. Bu modüler tip soğuk hava deposu sayesinde kurulum çok kısa sürede yapılarak istenilen ölçüde üretilebiliyor. Firma, Dünya Kupası'nın oynanacağı Katar'da 5 stadyuma da 150 adet modüler tip soğuk hava deposu gönderdi.

"75 ülkeden fazla yere ihracat yapıyoruz"

Fabrikanın faaliyetlerinden bahseden firmanın İhracat Müdürü Muhammed Nurullah Yasak, "1995 yılında beri havalandırma, iklimlendirme ve soğutma sektöründe isim yapmış bir firmayız. Bu endüstriyel soğutma işlemleri yapıyoruz. Soğuk oda depoları ürün muhafaza edebilmek için. Son zamanlarda iklimlendirme ve küresel ısınmanın da olduğu, koronadan sonra da stok yapmanın gereksinimini anladık. Ürün depolama anlamında eksi 25, eksi 40, şoklamadan sıfırın üzerinde 5 dereceye kadar devem ediyor. Biz 75 ülkeden fazla yere ihracat yapıyoruz. Bu ülkelerin arasında Amerika, Kanada gibi, Orta Asya ülkeleri dahil olmak üzere bu bölgelerde aktif hizmet veriyoruz" dedi.

Modüler tip odanın özelliklerinden bahseden Muhammed Nurullah Yasak, "2020 yılında yaptığımız AR-GE çalışmalarıyla modüler tip oda yaptık. Bu odalar da istenilen tip ölçüde, ebatta üretilebiliyor. Bunların da özelliği küçük olmaları, pratik olmaları, hazır halde gelmeleri. Bununla 5 derece ile eksi 18 derece ürünleri muhafaza edebiliyoruz. Küresel anlamda birçok isim yapmış firmanın market mutfaklarında kullanılıyor şu an. Avrupa'da, Afrika'da ve Orta Doğu'da şu anda revaçta. Geçtiğimiz günlerde de Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası için 5 stadyuma 150 adet modüler tip oda ürettik. Onlar da stadyumların önünde bulunan büfelere gönderilecek" dedi. - SİVAS

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Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Sivas, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sivas'ta üretiliyor, dünyanın birçok ülkesine ihraç ediliyor - Son Dakika

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