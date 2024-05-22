Sivas'ta Buğdayda Kalite ve Verim Rekoru Bekleniyor - Son Dakika
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Ekonomi

Sivas'ta Buğdayda Kalite ve Verim Rekoru Bekleniyor

Sivas'ta 2023 yılında yaşanan hastalık nedeniyle buğdayda verim ve kalite kaybı yaşandı. Ancak çiftçilerin zamanında ilaçlama yapması ve iyi hava koşulları sayesinde 2024 yılında kalite ve verim rekoru bekleniyor. Sivas Ziraat Odası Başkanı, buğdayın yüksek verim ve kalitede hasat edilmesini umut ettiklerini belirtti. Çiftçilerin eğitimlerle hastalıklar konusunda bilgilendirildiği ve ilaçlama çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.

22.05.2024 19:48
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Buğdayda kalite ve verim rekoru bekleniyor

SİVAS - 2023 yılında yaprak lekesi hastalığı nedeniyle buğdayda verim ve kalite kaybı yaşanan Sivas'ta 2024 yılında kalite ve verim rekoru bekleniyor. Ekili arazilerin hastalıklardan etkilenmemesi için çaba harcayan çiftçiler, tarlalarını ilaçlayarak önlem aldı.

Geçtiğimiz yıl yaşanan yoğun yağışlardan dolayı buğdayda verim ve kalite kaybının yaşandığı Sivas'ta, çiftçiler 2024 yılından ümitli. Aşırı yağışlar sonrası tarlalarda görülen septorya hastalığı konusunda çiftçiler, verim ve kalite kaybını en aza indirmek için zamanında ilaçlama yapmaya başladı. Konuya ilişkin açıklama yapan Sivas Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Çetindağ, " Türkiye'nin tahıl ambarı olan Sivas'ta toprakla buluşan tohumlar büyüyor, yüksek verim ve kalitede buğday hasat etmeyi ümit ediyoruz" dedi.

Çiftçiler hastalıklarla ilgili bilgilendirildi

Sivas'ın Türkiye'nin buğday deposu olduğunu ifade eden Başkan Hacı Çetindağ, "2023'te ki hava koşullarından dolayı sarı pas hastalığı nedeniyle aşırı derecede verim kaybı oldu. Kalite ile birlikte katma değer de düşmüş oldu. Geçtiğimiz sene yaşanan sorunları yaşamamak için Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz ile birlikte tüm çiftçilerimizle eğitimler verilerek uyarıldı. Arkamızda gördüğünüz tarlada da olduğu gibi zamanında ilaçlama yapıldı. Hava şartlarının geçen seneye göre iyi gitmesinden dolayı da hem verimin yüksek olması hem de kalitenin yüksek olmasını bekliyoruz" dedi.

"2024 yılında inşallah en üst kalitede buğdayımız olacak"

Çiftçilerin her geçen yıl üretime ağırlık verildiğini dile getiren Hacı Çetindağ, şu ifadelere yer verdi:

"Bizim amacımız ülkemize katma değer sağlayacak kaliteli buğdaylar üreterek ithalata bırakmadan kendi içimizde yetecek kadar üretmek. Bu sene Sivas'ta gayet güzel gidiyor. Çiftçilerimiz geçen sene yaşadığımız sıkıntıları yaşamamak için elinden geleni yaptılar, tarlalarını ilaçladılar. Şu anda da ilaçlamalara devam ediliyor. Bizler de sürekli bunun takibindeyiz. 2024 yılında inşallah en üst kalitede buğdayımız olacak. Geçen sene yaşadığımız sıkıntıları bu sene yaşamıyoruz. Tabii afetler olmadığı sürece rekoltemiz de, kalitemiz de iyi olacak. Şu ana kadar Sivas'ta yağışlarımız yeterli oldu ama kar yağışının az olmasından dolayı yeraltı sularında sıkıntı var. Ancak yağmurların yeterli olduğunu görebiliyoruz. Bu şekilde de devam ederse herhangi bir sıkıntı yaşamayacağız."

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Sivas'ta Buğdayda Kalite ve Verim Rekoru Bekleniyor - Son Dakika

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