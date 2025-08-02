Sivas\'ta Doğal Ürünler ve Köy Pazarı Açıldı

Sivas Belediyesi tarafından hayata geçirilen Doğal Ürünler ve Köy Pazarı açıldı.

Sivas Belediyesi, üreticileri desteklemek adına yürüttüğü çalışmalara bir yenisini daha ekledi. Köylerden, ilçelerde ve şehir merkezinde üretim yapan çiftçilerin ürünlerini doğrudan vatandaşlarla buluşturmak isteyen Sivas Belediyesi, Doğal Ürünler ve Köy Pazarı kurdu. Yenişehir Mahallesi Pazar alanında açılan tezgahlarda satış yapan üreticiler, Sivas Belediyesi'nin sunduğu imkan nedeniyle teşekkür etti.

Pazarın açılışına Belediye Başkanı Adem Uzun, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Üreticilerin açtığı tezgahları gezen protokol üyeleri, alışveriş yaptı. Açılış töreninde konuşan Başkan Uzun, "Bundan sonra bu pazarımız her cumartesi günü burada açılacak" dedi.

"Pazarımız her cumartesi gerçekleşecek"

Pazarın Sivas'ın bir ihtiyacı olduğuna dikkat çeken Başkan Uzun, "Bu tip pazarları Ege ve Akdeniz'de görürdük. Orada üreten kadınlar ve erkekler ürünlerini satarlar bizde Sivas'tan televizyondan izlerdik. Şimdi Sivaslılar üretiyor. Kendi peynirini üretiyor, kendi domatesini, biberini, patlıcanını, kabağını bunların yanında reçelini, sirkesine kadar her şeyini üretiyor. Ürettiklerini de bu pazarımıza getirmişler Sivas halkına sunmuşlar. Bu pazarımızın gerçekleşmesinde bizlere destek veren tüm üreticilerimize herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Bundan sonra bu pazarımız her cumartesi gerçekleşecek" dedi.

Açılışa katılan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Ben üreticilerimize teşekkür ediyorum. Üretime devam etmeleri memleketimiz için Sivas'ımız için milletimiz için çok değerlidir, çok kıymetlidir. Her türlü desteği hak ediyorlar. Biz üreticiyi destekleyeceğiz ki onlar üretemeye devam edecek, içeriden fiyatlar dengeli olacak ve dışarıdan ithal etmek zorunda kalmayacağız. Vatandaşlarımızı da tebrik ediyorum. İlk hafta olmasına rağmen buraya akın etmişler ve pek çok tezgahta ürünler şuan da bitmiş vaziyette. Sivas'ımız için üreticilerimiz için ve tüketicilerimiz için hayırlı mübarek olsun diyorum" dedi.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi dualar eşliğinde kesildi. - SİVAS