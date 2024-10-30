Sivas\'ta Dubai Çikolatası Rüzgarı

Ekonomi

Son günlerde dünyada popüler hale gelen ve Türkiye'de de dikkat çeken Dubai çikolatası Sivas'ta bir gıda firması tarafından satışa sunuldu. İşletme sahibi merdiven altı sağlıksız ürünlere karşı vatandaşı uyardı.

Dünyanın dört bir yanında lezzeti ve birbirinden farklı lüks ambalajlarıyla tanınan Dubai çikolatası, son zamanlarda Türkiye'de de büyük bir ilgi görüyor. Türkler, Araplar ve Avrupalıların ortak lezzeti haline gelen çikolata özellikle sosyal medya platformlarında hızla popülerleşti. Trend haline gelen bu çikolata hem lezzeti hem de göz alıcı sunumlarıyla dikkatleri üzerine topladı. Sivas'ta bir gıda firmasının işletmecisi olan Muhammed Gündoğdu, bu popülaritenin ortak lezzet olmasından kaynaklandığını belirterek, "Farklı birçok çikolata türleri vardı ama tüm kültürlerin ortak damak zevkine uygun bir şey yoktu. Tahin ve Antep fıstığını biz Türkler olarak seviyoruz. Çikolata Avrupa'dan geliyor. Araplar da oldukça seviyor böylelikle bu çikolata dünya geneline yayıldı. Ciddi bir talep var. Tabi bununla birlikte müşteriler ürünlerin içeriğini okusunlar. Merdiven altı ürünler çok fazla" dedi.

"Sentez lezzet olduğu için popülerleşti"

Dubai çikolatasının tüm kültürlerin ortak damak zevkine uyduğunu vurgulayan Gündoğdu, "Dubai çikolatası diye tabir ettiğimiz çikolatanın içinde Antep fıstığı, kadayıf, tahin ve pudra şekerinin karışımıyla hazırlanıyor. Aslında bu furya haziran ayında başladı. Gurbetçiler aracılığıyla Avrupa'da tutuldu. Bu çikolatanın Dubai'de çıktığı varsayılıyor. Bazı bloggerler tarafından da paylaşıldı. Araplar Türkler ve Avrupalıların damak tadına uyduğu için bir anda popülerleşti. Ortak nokta diyebiliriz. Çikolata Avrupa'dan geliyor. Tahin ve Antep fıstığını da biz Türkler olarak seviyoruz. Araplar da oldukça seviyor böylelikle bu çikolata dünya geneline yayıldı. Hep ayrı çikolatalar vardı. Örneğin tahinli, fıstıklı, kadayıflı vardı ama tüm kültürlerin ortak damak zevkine uygun bir şey yoktu. Dubai çikolatası sentez bir lezzet olduğu için bir anda popülerleşti" şeklinde konuştu.

"Herkes denemek istiyor"

Gündoğdu, çikolata ve iç harcın yoğunluğunun ürünün kalitesini belirlediğini ifade edip, "Birinci kalite ürünler kullanılması gerekiyor. Antep fıstığını püre kullanıyoruz. Kadayıfın kavrulma oranına kadar birçok etkeni var. Tahinin saf ve doğal olması gerekiyor. Çikolata kalitesiyle beraber hepsini birleştiriyoruz. Çikolatalar önce kalıplara dökülüyor. İç harcı özel olarak hazırlanıyor. Üzerine tekrar çikolata döküyoruz ve dondurucularda donmaya bırakıyoruz. Çikolatalarımız 200 gram olarak piyasaya çıktı. 200 gramını 300 liradan satışa sunuyoruz. Kilogram fiyatı ise yaklaşık bin 500 lira. Herkes denemek istiyor. Deneyenler de en iyiyi bulmak istiyor. Bu nedenle firma genelinde satışlarımız yüksek. Şu anda ciddi bir talep var. Avrupa'dan gelen talepleri karşılayamıyoruz. Önceliğimiz kendi firmamızın bulunduğu illerin talebini karşılamak. Müşteriler ürünlerin içeriğini okusunlar. Merdiven altı ürünler çok fazla. Bundan kaçınmalarını öneririm" dedi. - SİVAS