Sivas'ta İhracat Düşüşte - Son Dakika
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Sivas'ta İhracat Düşüşte

15.06.2026 10:33
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Ticaret Bakanlığı verilerine göre Sivas'ta ihracat mayıs ayında yüzde 44 azalarak 22 milyon dolara düştü.

Ticaret Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin ihracat verilerini paylaştı.

Verilere göre Sivas'ta 2025'in mayıs ayında 40 milyon 128 bin 760 dolar olan ihracat, bu yılın aynı ayında yüzde 44 oranında azalarak 22 milyon 424 bin dolara geriledi.

Sivas'ta ihracat verileri ocak-mayıs döneminde de düşüş gösterdi. Kentte geçen yılın ilk 5 ayında 141 milyon 951 bin 240 dolar düzeyinde olan ihracat bu yılın aynı döneminde yüzde 14,82 oranında azalarak 120 milyon 951 bin 240 dolara düştü. - SİVAS

Kaynak: İHA

Ticaret Bakanlığı, Yerel Haberler, Ekonomi, İhracat, Sivas, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sivas'ta İhracat Düşüşte - Son Dakika

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