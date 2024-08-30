Sivas'ta ihracat Temmuz ayında azaldı

Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre Sivas'ta ihracat bu yılın Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,8 oranında azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı iş birliğinde hazırlanan geçici dış ticaret verileri açıklandı. Verilere göre Temmuz ayında genel ticaret sistemine göre ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,8 azalırken ithalat ise yüzde 45,8 oranında azaldı. Sivas'ta geçtiğimiz yılın Temmuz ayında 7 milyon 373 bin dolar olan ihracat bu yılın aynı ayında 6 milyon 948 bin dolara geriledi.

Sivas'ta ihracat verileri 7 aylık dönemde de düşüş gösterdi. 2023'ün Ocak-Temmuz döneminde 56 milyon 130 bin dolarlık ihracat gerçekleştirilen Sivas'ta bu yılın aynı döneminde 52 milyon 794 bin dolarlık ihracat yapılabildi. - SİVAS