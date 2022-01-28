Üye Girişi
Sivas'ta kurulan şirket sayısı arttı - Son Dakika

Sivas'ta kurulan şirket sayısı arttı

28.01.2022 10:32
Sivas'ta kurulan şirket sayısı arttı

Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB); 2021 yılına ait 'Kurulan ve Kapanan Şirket İstatistikleri' ile ilgili elde ettiği verileri kamuoyu ile paylaştı.

Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB); 2021 yılına ait 'Kurulan ve Kapanan Şirket İstatistikleri' ile ilgili elde ettiği verileri kamuoyu ile paylaştı.

TOBB'dan derlenen bilgilere göre 2020 yılında 286 şirket, 25 kooperatif ve 99 gerçek kişi ticari işletmesinin kurulduğu Sivas'ta 2021 yılında 305 şirket, 15 kooperatif ve 93 gerçek kişi ticari işletmesi kuruldu.

2020'de kentte 53 şirket ile 6 kooperatif tasfiye edilirken 2021 yılında tasfiye edilen şirket sayısı 47, kooperatif sayısı ise 4 olarak kayıtlara geçti.

Sivas'ta 2020'de 71 şirket, 6 kooperatif ve 117 gerçek kişi ticari işletmesi kapanırken 2021 yılında 44 şirket, 10 kooperatif, 65 de gerçek kişi ticari işletmesi faaliyetlerine son verdi. Sivas'ta 2020 yılında kurulan 286 şirketin sermayesi 134 milyon 135 bin lira olarak açıklanırken 2021'de kurulan 305 şirketin sermayesi ise 148 milyon 775 bin lira olarak kayıtlara geçti. - SİVAS

YORUMLAR
500

Kooperatif, Türkiye, Sivas, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sivas'ta kurulan şirket sayısı arttı - Son Dakika Ekonomi


Araç sahipleri dikkat! MTV ve yapılandırma taksit ödemelerinde son gün 31 Ocak Araç sahipleri dikkat! MTV ve yapılandırma taksit ödemelerinde son gün 31 Ocak         
10:34
Evlenmek üzere olduğu kadını sokak ortasında darbetti, taksiye bindirip defalarca bıçakladı Evlenmek üzere olduğu kadını sokak ortasında darbetti, taksiye bindirip defalarca bıçakladı         
10:20
Mahkum dizisinin başrolü Onur Tuna, koronavirüse yakalandı: Yakında dönerim! Mahkum dizisinin başrolü Onur Tuna, koronavirüse yakalandı: Yakında dönerim!         
10:12
EPDK 2022 doğal gaz tüketim tahminini açıkladı: 60 milyar metreküp EPDK 2022 doğal gaz tüketim tahminini açıkladı: 60 milyar metreküp         
08:53
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde tetiği çeken isim tespit edildi: Drej Ali'nin yeğeni Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde tetiği çeken isim tespit edildi: Drej Ali'nin yeğeni         
07:43
Hülya Koçyiğit'ten Fatma Girik'in cenaze töreninde dikkat çeken ifadeler: Atatürk ilkelerine bağlı cumhuriyet kadınlarıydık Hülya Koçyiğit'ten Fatma Girik'in cenaze töreninde dikkat çeken ifadeler: Atatürk ilkelerine bağlı cumhuriyet kadınlarıydık         
20:01
THY'nin Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat oldu THY'nin Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat oldu         
17:17
Sabah dışarıya çıkan komşular, korkunç manzarayla karşılaştı! Yaşlı adam balkona asılı olarak bulundu Sabah dışarıya çıkan komşular, korkunç manzarayla karşılaştı! Yaşlı adam balkona asılı olarak bulundu         
15:49
Gece kulüplerinde konsomatrislik yapan Gürcü kadın evinde ölü bulundu! Erkek arkadaşı gözaltında Gece kulüplerinde konsomatrislik yapan Gürcü kadın evinde ölü bulundu! Erkek arkadaşı gözaltında         
15:37
Kar daha erimeden geri gelecek! Meteoroloji İstanbul için iki ayrı tarih verip uyardı Kar daha erimeden geri gelecek! Meteoroloji İstanbul için iki ayrı tarih verip uyardı         
15:21
İlk mermiyi masa altından sıkmışlar! Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin nasıl gerçekleştiği ortaya çıktı! İlk mermiyi masa altından sıkmışlar! Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin nasıl gerçekleştiği ortaya çıktı!         
15:09
Silahlı saldırıda öldürülen Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesini teslim alan kuzeni konuştu: Olayın nedeniyle ilgili bilgimiz yok Silahlı saldırıda öldürülen Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesini teslim alan kuzeni konuştu: Olayın nedeniyle ilgili bilgimiz yok         
13:54
Son Dakika! Erdoğan'ın davetini kabul eden Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye'ye geliyor Son Dakika! Erdoğan'ın davetini kabul eden Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye'ye geliyor         
13:01

Son Dakika Haberleri
10:33 Araç sahipleri dikkat! MTV ve yapılandırma taksit ödemelerinde son gün 31 Ocak
10:19 Evlenmek üzere olduğu kadını sokak ortasında darbetti, taksiye bindirip defalarca bıçakladı
10:18 2022 askerlik tarihleri ve yerleri belli oldu! İşte bedellilerin açıklanan sevk dönemleri
10:14 Eşini kaybeden Ece Erken'den duygulandıran poz: Birbirlerine sarıldıkları fotoğrafı paylaştı!
10:12 Mahkum dizisinin başrolü Onur Tuna, koronavirüse yakalandı: Yakında dönerim!
10:03 İBB Başkanı canlı yayında: Sabah kalkıyorlar İmamoğlu, akşam İmamoğlu! Bunların derdi bu, Ekrem İmamoğlu ne yapsa konuşacaklar
10:00 Mahkum'da neler oldu? Barış ve Fırat'ı neler bekliyor?
09:37 CHP Genel Başkanı'ndan Millet İttifakı açıklaması: Büyüyebilir, ismi de değişebilir!
09:37 Domino's Türkiye saldırıya uğradı: Kişisel veriler çalındı
09:10 Cinayetten önce arka kapıdaki 3 kişi kimdi? Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni ipuçları
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2022 10:39:44. #1.12#
SON DAKİKA: Sivas'ta kurulan şirket sayısı arttı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement