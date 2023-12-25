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Sivas'ta Motorlu Kara Taşıtı Sayısı Arttı - Son Dakika
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Sivas'ta Motorlu Kara Taşıtı Sayısı Arttı

Sivas'ta Ekim ayında 184 bin 430 olan motorlu kara taşıtı sayısı Kasım'da 185 bin 547'ye yükseldi. Kentte trafiğe kayıtlı taşıtların 96 bin 754'ünü otomobil oluşturdu. Ayrıca, kasım ayında 4 bin 421 aracın devri yapıldı.

Sivas\'ta Motorlu Kara Taşıtı Sayısı Arttı
25.12.2023 - 16:34,
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Sivas'ta Ekim ayında 184 bin 430 olan motorlu kara taşıtı sayısı Kasım'da 185 bin 547'ye yükseldi. Kentte trafiğe kayıtlı taşıtların 96 bin 754'ünü otomobil oluşturdu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım ayına ilişkin motorlu kara taşıtı sayısı verilerini açıkladı. TÜİK'ten derlenen bilgilere göre Sivas'ta Ekim ayında 184 bin 430 olan motorlu kara taşıtı sayısı Kasım'da 185 bin 547'ye yükseldi. Kentte trafiğe kayıtlı taşıtların 96 bin 754'ünü otomobil, 36 bin 192'sini traktör, 29 bin 21'ini kamyonet, 12 bin 239'unu motosiklet, 6 bin 432'sini kamyon, 3 bin 7'sini minibüs, bin 268'ini otobüs, 634'ünü ise özel maksatlı araç oluşturdu.

4 bin 421 aracın devri yapıldı

TÜİK, illere göre devri yapılan motorlu kara taşıtı sayısını da açıkladı. Buna göre Sivas'ta kasım ayında 4 bin 421 aracın devri yapıldı. Taşıt türüne göre devri yapılan araçların 2 bin 828'ini otomobil, 635'ini kamyonet, 554'ünü traktör, 168'ini motosiklet, 69'unu minibüs, 119'unu kamyon, 36'sını otobüs, 12'sini de özel maksatlı araçlar oluşturdu. - SİVAS

Kaynak: İHA
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