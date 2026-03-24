Sivas'ta Motorlu Taşıt Sayısı Artış Gösterdi
Sivas'ta Motorlu Taşıt Sayısı Artış Gösterdi

24.03.2026 17:12
Sivas'ta Şubat ayında motorlu kara taşıtı sayısı 218 bin 601'e ulaştı, 5 bin 177 araç devredildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) şubat ayına ilişkin motorlu kara taşıtı sayısı verilerini açıkladı.

Sivas'ta şubat ayında motorlu kara taşıtı sayısı 218 bin 601 oldu. Kentte trafiğe kayıtlı taşıtların 113 bin 604'ünü otomobil, 38 bin 439'unu traktör, 32 bin 253'ünü kamyonet, 22 bin 143'ünü motosiklet, 6 bin 933'ünü kamyon, 3 bin 152'sini minibüs, bin 323'ünü otobüs, 754'ünü ise özel maksatlı araç oluşturdu.

5 bin 177 aracın devri yapıldı

TÜİK, illere göre devri yapılan motorlu kara taşıtı sayısını da açıkladı. Buna göre Sivas'ta şubat ayında 5 bin 177 aracın devri yapıldı. Taşıt türüne göre devri yapılan araçların 3 bin 545'ini otomobil, 840'ını kamyonet, 416'sını traktör, 183'ünü motosiklet, 55'ini minibüs, 188'ini kamyon, 30'unu otobüs, 11'ini de özel maksatlı araçlar oluşturdu. - SİVAS

Kaynak: İHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Yerel Haberler, Ekonomi, Ulaşım, Sivas, Son Dakika

