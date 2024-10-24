Sivas'ta Motorlu Taşıt Sayısı Artışta - Son Dakika
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Ekonomi

Sivas'ta Motorlu Taşıt Sayısı Artışta

TÜİK verilerine göre Sivas'ta motorlu kara taşıtı sayısı Eylül'de 198 bin 280'e yükseldi.

24.10.2024 10:16
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayına ilişkin motorlu kara taşıtı sayısı verilerini açıkladı. TÜİK'ten derlenen bilgilere göre Sivas'ta Ağustos ayında 196 bin 929 olarak açıklanan motorlu kara taşıtı sayısı Eylül'de 198 bin 280'e yükseldi.

Kentte trafiğe kayıtlı taşıtların 102 bin 595'ini otomobil, 37 bin 296'sını traktör, 30 bin 110'unu kamyonet, 16 bin 682'sini motosiklet, 6 bin 576'sını kamyon, 3 bin 35'ini minibüs, bin 307'sini otobüs, 679'unu ise özel maksatlı araç oluşturdu.

6 bin 384 aracın devri yapıldı

TÜİK, illere göre devri yapılan motorlu kara taşıtı sayısını da açıkladı. Buna göre Sivas'ta Eylül ayında 6 bin 384 aracın devri yapıldı. Taşıt türüne göre devri yapılan araçların 4 bin 239'unu otomobil, 925'ini kamyonet, 581'ini traktör, 416'sını motosiklet, 86'sını minibüs, 110'unu kamyon, 21'ini otobüs, 6'sını da özel maksatlı araçlar oluşturdu. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Sivas'ta Motorlu Taşıt Sayısı Artışta - Son Dakika

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