Sivas'ta Patates Üretimi Artıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Sivas'ta Patates Üretimi Artıyor

Sivas\'ta Patates Üretimi Artıyor

Sivas'ta 2024'te 700 bin ton patates üretimi bekleniyor, tohumluk ve yemeklik patates üretimi yükseliyor.

15.10.2024 15:09
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Türkiye'de yemeklik ve tohumluk patates üretiminde ilk sıralarda yer alan Sivas'ta, 2024 yılı itibariyle yaklaşık 700 bin ton patates üretiminin yapılması bekleniyor.

Sivas'ın Merkez Aşağı Yıldızlı köyünde "Patates Hasadı Tarla Günü" gerçekleştirildi. Düzenlenen etkinliğe Sivas İl Tarım Müdürü Seyit Yıldız, Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, Şube Müdürleri ve çiftçiler katılım gösterdi. Patatesin yemeklik ve sanayilik kullanım alanları olan karbonhidrat, nişasta, vitamin ve mineralce zengin önemli bir endüstri bitkisi olduğunu vurgulayan Yıldız, "Dünyada ve son yıllarda ülkemizde sertifikalı tohumluk kullanımı ile hastalıktan ari, verim ve kalitesi yüksek patates üretimi artmıştır. Patateste genel olarak verimi kısıtlayan ana faktör tohumluktur. Seçilen çeşit ne kadar yüksek verim potansiyeline sahip olursa olsun, kullanılacak tohumluk sağlıklı ve istenilen özelliklere sahip değilse hedeflenen başarıya ulaşmak mümkün olmayacaktır" şeklinde konuştu.

"Tohumluk ve yemeklik patates üretimi artarak devam ediyor"

Sivas'ta üretilen patatesin kalite ve lezzet anlamında Türkiye'nin en iyisi olduğunu belirten Yıldız, "İlimiz toprakları bakir ve Patates Hastalık - Zararlıları yönünde temiz olduğu için, patates üretimini cazip kılıyor. Sivas'ta rakım bin 300 metre yüksek olduğundan üretilen patateslerin kuru madde oranı yüksek olmakta, buda depoda dayanıklılığı artırmakta. Gece gündüz sıcaklık farkından dolayı, ilimizde üretilen patates kalite ve lezzet anlamında Türkiye'nin en iyisidir. Bu sebeplerden dolayı tohumluk ve yemeklik patates üretimi yapan birçok firma, İlimize gelerek arazi kiralamakta ve üretim yapmaktadır. İlimiz tohumluk ve yemeklik patates üretimi her geçen gün artarak devam etmektedir. 2023 yılında ilimiz tohumluk patates üretiminde Türkiye de ilk sırada yer almıştır. Toplam patates üretiminde ise Türkiye'de 6. Sırada yer almaktadır. 2024 yılında ise 18 bin da alanda tohumluk patates, 122 bin da alanda yemeklik patates ekimi yapılmış olup toplam 140 bin da alanda patates üretimi yapılmış ve yaklaşık 700 bin ton patates üretimi yapılması beklenmektedir. Ülkemizin tohumluk patatesinin büyük bir kısmı ilimiz tarafından karşılanmaktadır. Tohumluk patates hasadının hayır ve bereket getirmesini diliyorum" dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA

Ekonomi, Türkiye, Yaşam, Tarım, sivas, Son Dakika

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