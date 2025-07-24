Sivas\'ta Taşıt Sayısı Artış Gösterdi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Sivas'ta mayıs ayında 207 bin 711 olan motorlu kara taşıtı sayısı, haziran ayında 209 bin 48'e yükseldi.

Kentte trafiğe kayıtlı taşıtların 108 bin 131'ini otomobil, 37 bin 969'unu traktör, 31 bin 307'sini kamyonet, 19 bin 814'ünü motosiklet, 6 bin 704'ünü kamyon, 3 bin 79'unu minibüs, bin 313'ünü otobüs, 731'ini ise özel maksatlı araç oluşturdu.

5 bin 348 aracın devri yapıldı

TÜİK, illere göre devri yapılan motorlu kara taşıtı sayısını da açıkladı. Buna göre Sivas'ta haziran ayında 5 bin 348 aracın devri yapıldı. Taşıt türüne göre devri yapılan araçların 3 bin 598'ini otomobil, 709'unu kamyonet, 481'ini traktör, 374'ünü motosiklet, 59'unu minibüs, 103'ünü kamyon, 15'ini otobüs, 9'unu da özel maksatlı araçlar oluşturdu. - SİVAS