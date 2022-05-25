Sivas'ta üretilen yük vagonları Avrupa yolcusu - Son Dakika
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Sivas'ta üretilen yük vagonları Avrupa yolcusu

25.05.2022 16:31

Sivas'ta üretilen yük vagonları Avrupa yolcusu Nuri Demirağ Organize Sanayi Bölgesinde üretilip Almanya'ya ihracatı gerçekleştirilen vagonlar yola çıktı.

Sivas'ta üretilen yük vagonları Avrupa yolcusu

SİVAS - Nuri Demirağ Organize Sanayi Bölgesinde üretilip Almanya'ya ihracatı gerçekleştirilen vagonlar yola çıktı.

Sivas'ta cazibe merkezi ilan edilen Nuri Demirağ Organize Sanayi Bölgesinde üretimi gerçekleştirilen yük vagonlarından Almanya'ya satışı gerçekleştirilen 17 vagon, bugün düzenlenen törenle yola çıktı. Vagonların üretildiği fabrika önünde düzenlenen törene Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, Sivas Milletvekili Habip Soluk, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eker ve firma yetkilileri katıldı.

Saygı duruşu v İstiklal marşımızın okunmasının ardından konuşmalar yapıldı. Burada söz alan Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, "Sivas'ımız için Sivas'ın geleceği için Sivas'ın sanayisi ve istihdamı için üretimi ve ihracatı için çok güzel bir gün, çok gurur verici bir gün. Yaklaşık 1 yıl önce temeli atılan fabrikamızın ürünlerini ihracata yolcu ediyoruz. Bu fabrikayı ilimize kazandıran Nurettin beye ve ailesi teşekkür ediyorum. Onları tebrik ediyorum. Demirağ Organize Sanayi Bölgesinin kurulması şehrimizin kalkınmasının en önemli dönüm noktalarından birisi. Neredeyse tam kapasiteye ulaşın 1. Organize sanayi bölgemizin ardından memnuniyetle ifade etmek isterim ki özgün yapısı, güçlü planlaması ile Demirağ Organize Sanayi Bölgesi hak ettiği ilgili görmeye başlamıştır. Cumhurbaşkanımızın talimatları ile cazibe merkezi ilan edilen bölgemizi bir çok firmayı çekim etkisine almış durumdadır." dedi.

Konuşmaların ardından raylara indirilen vagonlar Almanya'ya ulaştırılmak üzere dualarla uğurlandı.

Sivas Nuri Demirağ Organize Sanayi Bölgesinde bugüne kadar 60 yük vagonu üretimi gerçekleştirildiği belirtilirken yılsonu için hedeflenen sayı 400 olarak açıklandı. Üretilen yük vagonlarının büyük bir kısmının ihraç edilmesi hedefleniyor.

Sivas'ta üretilen yük vagonları Avrupa yolcusu
Sivas'ta üretilen yük vagonları Avrupa yolcusu
Sivas'ta üretilen yük vagonları Avrupa yolcusu
Sivas'ta üretilen yük vagonları Avrupa yolcusu

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Kaynak: İHA

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