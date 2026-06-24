Sivas'ta Yeşil Dönüşüm Projesi Başladı - Son Dakika
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Sivas'ta Yeşil Dönüşüm Projesi Başladı

Sivas\'ta Yeşil Dönüşüm Projesi Başladı
24.06.2026 16:38
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Sivas'ta imalat sanayi için karbon ayak izi hesaplama ve sürdürülebilirlik danışmanlığı projesi başlatıldı.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) öncülüğünde, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (ORAN) desteğiyle yürütülen 'Yeşil Dönüşüm Sürecinde Kurumsal Karbon Ayak İzi Hesaplama ve Sürdürülebilirlik Danışmanlığı' projesi kapsamında, Sivas imalat sanayisinde faaliyet gösteren pilot işletmeler için önemli bir dönüşüm süreci başlatıldı.

ORAN'ın 2025 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında desteklenen proje çerçevesinde; mermer, tekstil ile metal, yapı ve soğutma sektörlerinden seçilen 8 imalatçı işletmenin kurumsal karbon ayak izi envanterleri çıkarıldı. Çalışmalar sonucunda işletmeler için uluslararası geçerliliğe sahip ISO 14064-1: 2018 standardına uygun karbon ayak izi raporları hazırlanırken, sürdürülebilirlik odaklı yol haritaları da oluşturuldu. Danışmanlık sürecinde pilot işletmelerde görev yapan çalışanlara sera gazı emisyonlarının hesaplanması ve raporlanmasına yönelik eğitimler verildi. Ardından gerçekleştirilen saha çalışmalarıyla işletmelerin karbon ayak izine etki eden temel unsurlar tespit edildi ve kurumsal karbon ayak izi hesaplamaları yapıldı. Yapılan analizler sonucunda, sekiz işletmenin toplam karbon ayak izi 7 bin 43,65 ton karbondioksit eşdeğeri (COe) olarak hesaplandı. Elde edilen veriler doğrultusunda her işletme için emisyon azaltım hedefleri belirlendi. Hazırlanan sektörel eylem planlarında, 2030 yılına kadar baz yıl emisyonlarında yüzde 35 ila yüzde 50 arasında azaltım sağlanması hedefleniyor. Uzmanlar, belirlenen hedeflerin uygulanabilir ve gerçekçi olduğunu vurgularken, işletmelerin Avrupa Yeşil Mutabakatı sürecine uyum sağlamasının rekabet gücünü artıracağına dikkat çekiyor.

Hazırlanan sürdürülebilirlik yol haritalarında, emisyon azaltımına yönelik öncelikli adımlar yeşil elektrik tedarikine geçiş, güneş enerjisi yatırımlarının artırılması, yakıt ve altyapı modernizasyonu, yönetim sistemlerinin güçlendirilmesi şeklinde sıralandı. Öte yandan proje kapsamında yer alan işletmelerin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Yeşil Dönüşüm Programı ile Türkiye Yeşil Sanayi Projesi desteklerinden yararlanmaları için de gerekli hazırlıkların yapılacağı belirtildi.

Sivas sanayisinin sürdürülebilir üretim anlayışına geçişini hızlandırması beklenen proje, bölgedeki işletmelerin düşük karbonlu üretim süreçlerine uyum sağlaması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Teknoloji, Ekonomi, Sivas, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sivas'ta Yeşil Dönüşüm Projesi Başladı - Son Dakika

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