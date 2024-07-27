Sivas, Tokat ve Yozgat'ta Elektrik Tüketimi Rekor Kırdı - Son Dakika
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Ekonomi

Sivas, Tokat ve Yozgat'ta Elektrik Tüketimi Rekor Kırdı

Sivas, Tokat ve Yozgat\'ta Elektrik Tüketimi Rekor Kırdı

Aşırı sıcaklarla birlikte Sivas, Tokat ve Yozgat'ta klima kullanımının artması, ÇEDAŞ'ın hizmet bölgesinde elektrik tüketiminde üst üste rekorlar kırılmasına neden oldu. 17 Temmuz'dan itibaren 8 gün içinde 5 kez yılın en yüksek elektrik tüketimi rekoru yenilenirken yılın zirvesi 10 bin 22 MWh ile 23 Temmuz Salı günü yaşandı. Haziran ayında ise tüketim yüzde 20,5 arttı.

27.07.2024 14:19
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Aşırı sıcaklarla birlikte Sivas, Tokat ve Yozgat'ta klima kullanımının artması, ÇEDAŞ'ın hizmet bölgesinde elektrik tüketiminde üst üste rekorlar kırılmasına neden oldu. 17 Temmuz'dan itibaren 8 gün içinde 5 kez yılın en yüksek elektrik tüketimi rekoru yenilenirken yılın zirvesi 10 bin 22 MWh ile 23 Temmuz Salı günü yaşandı.

Temmuz ayında hava sıcaklıkları ile birlikte, elektrik tüketiminde de ciddi artışlar yaşanmaya başlandı. Sivas, Tokat ve Yozgat'ta kesintisiz, kaliteli ve güvenli elektrik dağıtım hizmeti sunma hedefi ile faaliyet gösteren Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ) verilerine göre üç ilde günlük elektrik tüketimi son 8 günde peş peşe rekorlar kırdı.

Avrupa Birliği'nin Copernicus İklim Değişikliği Servisi, küresel sıcaklık ölçümlerinin yapılmaya başladığı tarihten bu yana Dünya tarihinin en sıcak günü rekorunun önce 21 Temmuz'da kırıldığını açıkladı, bir gün sonra ise bu rekor egale edilerek yeni zirvenin 22 Temmuz Pazartesi günü görüldüğünü bildirdi. ÇEDAŞ'ın verilerine göre de 17 Temmuz tarihinden itibaren bölgede günlük tüketimlerde yılın zirve rakamlarına ulaşıldı.

ÇEDAŞ'ın hizmet verdiği Sivas, Tokat ve Yozgat'ta günlük toplam elektrik tüketim rekoru 2023 yılında 9 bin 595 MWh ile 15 Ağustos'ta kırılırken, bu yıl 17 Temmuz Çarşamba günü elektrik tüketimi 9 bin 674 MWh ile bu rakamın üzerine çıktı. Bir gün sonra ise bu rekor da egale edildi ve 18 Temmuz Perşembe günü bu kez günlük tüketim 9 bin 678 MWh ile yeni zirve noktasına ulaştı. Bölgedeki elektrik tüketimi 19 Temmuz Cuma günü de 2023 yılındaki zirve rakamının üzerini görerek 9 bin 639 MWh seviyesinde gerçekleşti. Aradan iki gün geçtikten sonra bu kez Dünya'nın en sıcak günü olarak kayıtlara geçen Pazartesi günü ÇEDAŞ'ın hizmet bölgesinde günlük tüketim bu kez 9 bin 883 MWh ile yeni bir rekor kırdı. Ancak asıl rekor 10 bin 22 MWh ile 23 Temmuz Salı günü yaşandı. Böylece 8 günlük sürede Sivas, Tokat ve Yozgat'ın toplam tüketiminde 5 gün rekor kırılmış oldu.

Haziran ayında tüketim yüzde 20,5 arttı

Bu yıl hizmet bölgelerinde haziran ayından itibaren elektrik tüketimlerinde ciddi bir artış gözlemlediklerini ifade eden ÇEDAŞ Genel Müdürü Niyazi Kıvılcım, "Yaz aylarında sıcak havalarda özellikle günün belirli saatlerinde klimaların yoğun kullanımı ile enerji tüketiminde büyük artışlar yaşanıyor. Bu yıl haziran ayında hava sıcaklıkları, tarımsal abonelerin kullanımındaki artış ve 9 güne uzayan Kurban Bayramı tatili nedeniyle bölgemize gelen ziyaretçilerin de etkisi ile bölgemizdeki elektrik tüketimi de arttı. 2023 yılı haziran ayında üç ilimizdeki toplam elektrik tüketimi 199 bin 419 MWh iken, bu yıl aynı dönemde bu tüketim yüzde 20,5 artarak 240 bin 349 MWh'ye çıktı. Temmuz ayında da benzer bir hareket gözlemlemekteyiz. 2023 yılında 1-23 Temmuz tarihleri arasında bölgemizdeki toplam elektrik tüketimi 191 bin 524 MWh düzeyindeydi. Bu yıl aynı tarihlerde tüketim yüzde 12,4 artarak 215 bin 305 MWh'ye ulaşmış durumda" dedi.

"Teknolojiye yaptığımız yatırımlarla birçok noktada arızaları olmadan yakalayabiliyoruz"

Artan talebe yanıt vermek hedefi ile sahadaki personel ve araç sayısını artırdıklarını dile getiren Niyazi Kıvılcım, "Hizmet verdiğimiz bölgenin enerji altyapısını yeni yatırımlarımız ile güçlendirirken, düzenli olarak bakım ve onarım çalışmaları yapıyoruz. Teknolojiye yaptığımız yatırımlarla birçok noktada arızaları olmadan yakalayabiliyoruz. SCADA merkezimiz ile birçok noktada meydana gelen kesintilere 2-3 dakika içinde çözüm üretiyoruz. Hedefimiz, bölgemizdeki enerji ihtiyacını en kaliteli ve güvenli şekilde karşılarken, tüketicilerimize en iyi hizmeti sunmak" değerlendirmesinde bulundu. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Sivas, Tokat ve Yozgat'ta Elektrik Tüketimi Rekor Kırdı - Son Dakika

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