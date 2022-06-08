Sivas Ziraat Odası Başkanı Çetindağ hububat alım fiyatlarını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
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Sivas Ziraat Odası Başkanı Çetindağ hububat alım fiyatlarını değerlendirdi Açıklaması

08.06.2022 17:22
Sivas Ziraat Odası Başkanı Çetindağ hububat alım fiyatlarını değerlendirdi Açıklaması

Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı, Toprak Mahsulleri Ofisinin 2022 hasat dönemindeki buğday ile arpa alım fiyatları ve teşvik rakamlarının Sivaslı üreticiler tarafından memnuniyetle karşılandığını bildirdi.

Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı, Toprak Mahsulleri Ofisinin 2022 hasat dönemindeki buğday ile arpa alım fiyatları ve teşvik rakamlarının Sivaslı üreticiler tarafından memnuniyetle karşılandığını bildirdi.

Çetindağ, yaptığı yazılı açıklamada, buğday ve arpa alım fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, sert ekmeklik buğdaya ton başına 6 bin 50 lira ve 1000 lira prim, arpaya ise ton başına 5 bin 500 lira ve 500 lira prim ödemesi yapılacağını duyurduğunu anımsatan Çetindağ, açıklanan alım fiyatlarının Türkiye'nin buğday ambarı olan Sivas'ta memnuniyetle karşılandığını belirtti.

Kovid-19 salgınından sonra tarımın ve buğdayın öneminin bir kez daha anlaşıldığını vurgulayan Çetindağ şunları kaydetti:

"Son 3-4 aydır da Rusya- Ukrayna savaşından dolayı buğday çok değerlendi. Ülkemizin en çok kullandığı ürünlerden birisi de ekmek, yani buğday. Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan buğday ve arpa fiyatını çiftçilerimiz çok makul gördü. Bu vesileyle kendilerine teşekkür ediyoruz. Biliyorsunuz nüfusunun önemli bir kısmı tarım ve hayvancılıkla geçinen Sivas'ımız ülkemizin buğday ambarı. Bizler ülkemizin geleceği için üretmeye, ekilmedik toprak bırakmamaya gayret göstereceğiz."

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Kaynak: AA

Sivas, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sivas Ziraat Odası Başkanı Çetindağ hububat alım fiyatlarını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

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