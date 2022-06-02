Sivil toplum kuruluşlarına "sivil katılımcılık" ve "sosyal girişimcilik" desteği verilecek - Son Dakika
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Sivil toplum kuruluşlarına "sivil katılımcılık" ve "sosyal girişimcilik" desteği verilecek

02.06.2022 11:04
Sivil toplum kuruluşlarına "sivil katılımcılık" ve "sosyal girişimcilik" desteği verilecek

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği (AB) Başkanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve AB fonu desteğiyle sivil toplum kuruluşlarına (STK) "sivil katılımcılık" ve "sosyal girişimcilik" alanlarında destek vermeye hazırlanıyor.

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği (AB) Başkanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve AB fonu desteğiyle sivil toplum kuruluşlarına (STK) "sivil katılımcılık" ve "sosyal girişimcilik" alanlarında destek vermeye hazırlanıyor.

Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan, AA muhabirine, Türkiye-AB ilişkilerinde sivil toplumu her zaman önemli bir yere koyduklarını söyledi.

Özcan, STK'leri bu sürecin en önemli lokomotifi kabul ettiklerini belirterek AB Başkanlığı olarak söz konusu kuruluşlara bugüne kadar 10 milyon avroya yakın yardım yaptıklarını bildirdi.

Ayrıca 100'e yakın STK'nin de projesini finanse ettikleri bilgisini veren Özcan, bu kuruluşları kendi çalışma alanlarında lobicilik ve savunuculuk becerilerini geliştirmek amacıyla desteklediklerini dile getirdi.

Özcan, aynı zamanda platformlar oluşturma veya farklı konularda çalışan 700'e yakın STK'yi bir araya getiren çalışmaları da desteklediklerini vurguladı.

"Proje çağrılarına birkaç yıl ara verilecek"

Gelinen noktada, sivil toplum sektörü altındaki hibe çağrılarına birkaç yıl ara vereceklerini ancak iki yeni konuda proje çağrısına çıkacaklarını vurgulayan Özcan, şunları kaydetti:

"Bunlardan biri 'sivil katılımcılık' olacak. UNDP ile birlikte STK'ler ve kamu kuruluşlarının ortak projelerine fon desteği sağlayacağız. Hazırlıklar son aşamada. Bu yıl içinde çağrıya çıkmayı planlıyoruz. Diğer bir konu ise 'sosyal girişimcilik'. Bu sivil toplum sektörü için yeni bir kavram. Burada da Türkiye'de sosyal girişimciliği güçlendirmek için AB proje destekleri sağlayacağız. Sosyal girişimciler için eğitimler, raporlar hazırlayacağız. Bu arada içinde bulunduğumuz dönemde AB fonlarında yeşil dönüşümle ilgili hazırlıklar yapıyoruz. Bu konuda da inovasyon, teknolojiyi geliştirme, kamu kurumlarımızın politika yapma süreçlerine destek olma altında da birçok AB projesinin hazırlığını yapıyoruz."

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Kaynak: AA

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sivil toplum kuruluşlarına 'sivil katılımcılık' ve 'sosyal girişimcilik' desteği verilecek - Son Dakika


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