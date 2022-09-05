Sivrihisar Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi sevinci

Sivrihisar Belediye Başkanlığı ile Belediye İş Sendikası arasında yapılan görüşmeler ek protokol ile sonuçlandı.

Sivrihisar Belediyesi Başkanı Hamid Yüzügüllü ve Belediye İş Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Kemal Azak'ın gerçekleştirdiği görüşmelerde Sivrihisar Belediyesi çalışanlarını memnun edecek sonuçlar çıktı. Asgari ücret seviyesine inmeye başlayan ücret, tabanlarının kalifiye personele ve yapılan işe göre asgari ücretin yüzdelik katları şeklinde belirlendi.

Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü yapılan Toplu İş Sözleşmesi (TİS) imza programında şunları söyledi:

"Sivrihisar Belediyesi çalışanlarının ekonomik ve sosyal haklarının iyileştirilmesi yönünde; Belediye İş sendikası ile gerçekleştirilen 1 Ocak 2022 ile 31 Aralık 2022 tarihlerini kapsayan toplu iş sözleşmesindeki ücret tabanları, dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik sıkıntılar, enflasyon gibi nedenlerden dolayı yaşanabilir seviyenin altına düştüğü göz önüne alınmış ve mevcut TİS hükümlerinde belirtilen ücret tabanlarının iyileştirilmesi yönünde Belediye İş Sendikasıyla ek protokol imzalanmıştır. Böylece Sivrihisar Belediyesi, emekçilerini enflasyona ezdirmemiş ve daha yaşanabilir ücretler almaları sağlanarak iş barışının sağlanması için eşit işe eşit ücret mantığıyla iyileştirme yapılmıştır. Tüm işçi emekçi kardeşlerimize ve tüm taraflara hayırlı olsun. Belediye İş Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Kemal Azak'a da teşekkür ederim." - ESKİŞEHİR