SKD Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Edin: "Yeşil dönüşüm kaçınılmaz"

İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye) Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Dildar Edin, yeşil dönüşümün kaçınılmaz olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada 'Paris İklim Anlaşmasını Meclisimizin onayına sunmayı planlıyoruz' sözleri, Türkiye'nin bu konudaki kararlılığını ortaya koydu ve uluslararası ticaretteki rolümüzü sağlamlaştırdı." ifadesini kullandı.

Edin, yaptığı yazılı açıklamada, tüm dünya için iklim değişiminden kaynaklanan sorunların üstesinden gelmeye yönelik bağlayıcı kararlar almanın ve yaptırımları hayata geçirmenin oldukça önemli bir hale geldiğini vurguladı.

Son dönemde Türkiye'de atılan adımların son derece olumlu olduğunu belirten Edin, şunları kaydetti:

"Avrupa Birliği, Yeşil Mutabakatı yol haritası olarak benimseyip hayata geçirmeye başladı. Avrupa Komisyonu, yakın zamanda, 2050 yılında iklim nötr kıta olma yolunda FitFor55 (yüzde 55 hedefine uygunluk) başlığıyla kapsamlı bir dizi öneri paketi sunarak somut bir adım attı. AB'de yaşanan bu değişim rüzgarı, hem tüm dünyanın hem de ülkemizin gündemini gerek finansal kaynaklar gerekse de yasal düzenlemeler açısından etkiliyor. Artık Türkiye'de sürdürülebilir ekonomik büyüme için ihtiyacımız olan yasal altyapıya dair umut verici gelişmeleri çok daha sık görmeye başladık.

Bu çerçevede Türkiye'de AB Yeşil Mutabakat Eylem Planı'nın yayınlanması, 'Yeşil Mutabakat Çalışma Grubu' kurulacağına dair Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ve yeni Orta Vadeli Plan'da yeşil dönüşüme yer verilmesi yakın dönemde şahit olduğumuz olumlu gelişmeler arasındaydı. Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, 'Paris İklim Anlaşması'nı Meclisimizin onayına sunmayı planlıyoruz' sözleri ise Türkiye'nin bu konudaki kararlılığını ortaya koydu ve uluslararası ticaretteki rolümüzü sağlamlaştırdı."

Salgının, iklim krizinin göz ardı edilemez bir tehdit olduğunu, son dönemde tüm dünyada yaşanan doğal felaketlerin ise bu tehdidin boyutlarını gösterdiğini aktaran Edin, "Dünyadaki yeşil dönüşüm gerekliliklerini yerine getiremediğimiz takdirde izole olacağız. Küresel ekonominin bir parçası olmaya ve gelişmiş ülkelerle ticaret yapmaya devam edebilmek için yeşil dönüşüm kaçınılmaz." değerlendirmesinde bulundu.

Belirlenecek strateji ve alınacak somut aksiyonların, Türkiye'nin geleceğini şekillendireceğine işaret eden Edin, şunları kaydetti:

"Yeşil dönüşüm konusunda istikrarlı ilerleme için daha güçlü iklim politikalarına ve somut aksiyonlara ihtiyacımız var. Yeşil dönüşümün en somut araçlarından bir tanesi ise döngüsel ekonomi. Gelişmiş ülkeler, artık döngüsel ekonomiyi şart koşmaya başladı. İhracatımızda AB ülkelerinin payının yüzde 50 olduğunu düşünürsek döngüsel ekonomiye uyumu ülke olarak bizim de acilen ajandamızın en üst satırına taşımalıyız. Elimizi çabuk tutmalı ve Paris İklim Anlaşması'nın imzacısı olarak bu konuda kararlılık sergilemeliyiz. Gerekli aksiyonları alamadığımız takdirde küresel ekonominin içindeki mevcut konumumuzu korumak mümkün olmayacak. Böylesi bir durum itibarımızı zedelemenin yanı sıra ticarette izole olmamıza da neden olabilir."

"SKD Türkiye olarak iş dünyasına liderlik etmekten mutluluk duyuyoruz"

Ebru Dildar Edin, SKD Türkiye olarak, uzun zamandır döngüsel ekonomi konusunda çalışmalar yürüttüklerini, Nisan 2020'de hayata geçirdikleri Türkiye Döngüsel Ekonomi Platformu'nun şu anda 24 farklı sektörden 187 üyesi bulunduğunu bildirdi.

Burada gerçekleştirilen işlemler sayesinde ise 1 milyon 750 bin avro değere karşılık gelen 26 bin ton malzemenin geri kazanılmasının sağlandığını aktaran Edin, "60 şirketten 150 kişinin katıldığı Döngüsel İş Tasarımı Eğitimleri düzenlendi. Platformun henüz 17 ay gibi kısa bir sürede bu başarıya ulaşmasından ve SKD Türkiye olarak iş dünyasına bu alanda liderlik etmekten mutluluk duyuyoruz. EBRD iş birliği ile gerçekleştirdiğimiz 'Türkiye'de Düşük Karbonlu ve Döngüsel Bir Ekonomik Toparlanma için İş Birliği Çağrısı' iş dünyasında destek görmeye devam ederken, diğer taraftan bu yıl ilkini düzenlediğimiz Döngüsel Ekonomi Haftası'nı geleneksel hale getirmek üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Edin, SKD Türkiye olarak hayata geçirdikleri tüm bu çalışmaların, Türkiye'de döngüsel ekonomi konusunda oluşturulan politikalar için önemli birer kaynak olacağına ve izlenecek yola ışık tutacağına inandığını vurgulayarak, "Nitekim çalışmalarımızın iş dünyasından olduğu gibi kamudan da takdir ve destek görmesi gurur verici. SKD Türkiye olarak, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da üstümüze düşeni yapmaya ve bu konuda tüm kaynaklarımızı sunarak yeşil dönüşüm prensipleri doğrultusunda yeni iş birlikleri ve dijital araçlarla iş dünyasına liderlik etmeye hazırız." değerlendirmesinde bulundu.