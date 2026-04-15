Snap 1000 Çalışanını İşten Çıkaracak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Snap 1000 Çalışanını İşten Çıkaracak

15.04.2026 18:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Snap, iş gücünün %16'sını etkileyen 1000 kişiyle birlikte 300 pozisyonu kapatacağını duyurdu.

NEW ABD'li sosyal medya şirketi Snap, iş gücünün yüzde 16'sına karşılık gelen 1000 kişiyi işten çıkaracağını, 300'den fazla açık pozisyonu da kapatacağını bildirdi.

Snap Inc. Üst Yöneticisi (CEO) Evan Spiegel, şirket çalışanlarına konuya ilişkin not gönderdi.

Notta "Bugün, 300'den fazla açık pozisyonu kapatmanın yanı sıra tam zamanlı çalışanlarımızın yüzde 16'sını da içeren, Snap'teki yaklaşık 1000 ekip üyesini etkileyecek değişiklikleri duyuruyoruz." ifadesini kullanan Spiegel, bunun son derece zor bir karar olduğunu ve işten ayrılacaklar için derin üzüntü duyduğunu belirtti.

Spiegel, geçen sonbaharda Snap'in kritik bir dönemeçte olduğunu, daha hızlı ve daha verimli yeni bir çalışma biçimine ihtiyaç duyulduğunu ve şirketin karlı büyümeye yönelmesi gerektiğini söylediğini anımsattı.

Son birkaç ayda, uzun vadeli değer yaratma olasılığı en yüksek yatırımlara öncelik vermek adına zor kararlar aldıklarına işaret eden Spiegel, yılın ikinci yarısına kadar yıllık maliyeti 500 milyon doların üzerinde azaltmayı hedeflediklerini anlattı.

Spiegel, "Bu değişiklikler Snap'in uzun vadeli potansiyelini gerçekleştirmek için gerekli olsa da yapay zekadaki hızlı ilerlemelerin ekiplerimizin tekrarlayan işleri azaltmasına, hızını artırmasına ve topluluğumuzu, iş ortaklarımızı ve reklam verenlerimizi daha iyi desteklemesine imkan sağladığına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca Spiegel, şimdiden küçük ekiplerin yapay zeka araçlarını kullanarak önemli girişimlerde kayda değer ilerleme sağladığını gördüklerini ifade etti.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Snap 1000 Çalışanını İşten Çıkaracak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2026 19:38:19. #.0.5#
SON DAKİKA: Snap 1000 Çalışanını İşten Çıkaracak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.