SOCAR Fiber'den Küresel İletişim Hamlesi - Son Dakika
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Ekonomi

SOCAR Fiber'den Küresel İletişim Hamlesi

SOCAR Fiber\'den Küresel İletişim Hamlesi

SOCAR Fiber, EXA Infrastructure ile anlaştı; Türkiye'nin dijital altyapısını küresel ölçekte güçlendirecek.

09.01.2025 14:54
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SOCAR Fiber, EXA Infrastructure ile stratejik bir iş birliği anlaşması imzalayarak Türkiye'nin dijital altyapısını küresel ölçekte güçlendirecek önemli bir adım attı.

Türkiye'nin önde gelen doğrudan dış yatırımcısı ve entegre endüstri gruplarından SOCAR Türkiye'nin grup şirketlerinden SOCAR Fiber, EXA Infrastructure ile stratejik bir iş birliği anlaşması imzaladığını duyurdu. Bu yeni anlaşma, şirketin, EXA Infrastructure'ın global erişim ağları üzerinden sağladığı fiber ağı ile genişleme hedeflerini destekleyecek ve bölgesel iletişim altyapısını güçlendirecek. Şirketin ilk ticari dış müşterisi olan EXA Infrastructure ile gerçekleştirdiği önemli bir adım olarak öne çıkan yeni anlaşma EXA Infrastructure'ın Türkiye- Yunanistan ve Türkiye- Gürcistan sınırları arasındaki SOCAR Fiber'e ait fiber altyapı üzerinden bağlantı hizmetleri sunmasına olanak tanıyor. Bu hizmet, özellikle Asya, Orta Doğu ve Avrupa arasındaki dijital iletişimin hızlanması ve bölgesel veri taşımacılığına katkı sağlanması açısından önem taşıyor.

Anlaşma kapsamında, şirketin fiber altyapısı EXA Infrastructure tarafından küresel veri merkezi operatörlerine, bulut, içerik ve teknoloji organizasyonlarına pazarlanacak. Bu gelişme, SOCAR Fiber'in sadece yerel değil, aynı zamanda küresel ölçekte de sektöre önemli katkılarda bulunmasını sağlayacak. Gerçekleşen anlaşma ile ilgili konuşan SOCAR Fiber Genel Müdürü Kanan Mammadov, "Avrupa ve Kuzey Amerika'da dijital altyapının önde gelen operatörlerinden biri olan EXA Infrastructure ile imzaladığımız anlaşmayla şirket olarak, Türkiye'nin dijital dönüşümüne ve bölgesel stratejik bir veri geçiş güzergahı olarak konumlandırılmasına destek olmayı hedefliyoruz. Bölgede geliştirilen yeni iletişim altyapısı, Avrupa, Orta Doğu ve Asya arasında erişim amacıyla karasal kısa rotalar oluşturarak Türkiye'nin küresel dijital ağlarda önemli bir aktör olması için katkı sağlayacak" dedi.

EXA Infrastructure Stratejik Yatırımlar ve Ürün Yönetimi Kıdemli Başkan Yardımcısı Steve Roberts ise şöyle konuştu: "Bu projede yer almaktan gurur duyuyoruz. Bu proje Türkiye içinde yeni, yüksek ölçeklenebilir ve güvenilir güzergahlar oluşturacak ve Asya'dan gelen interkıtasal trafik için yeni rotalar sağlayacak. İlk aşama, Güney Kafkasya ve Orta Asya üzerinden akan trafiği toplayarak Gürcistan sınırını bağlayacak. İkinci aşama ise Orta Doğu trafiği için geleneksel Kızıldeniz rotasını atlayarak Irak sınırını bağlayacak. Trans Adriatik Express ve Balkan bölgesine yaptığımız önceki yatırımlarımız ile birlikte, bu proje, Asya ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan en modern ve güvenilir fiber optik altyapıyı sunacak."

Yapılan açıklamaya göre SOCAR Fiber, 2013 yılından bu yana, TANAP Doğal Gaz Boru Hattı güzergahında bulunan 1850 km uzunluğundaki fiber optik altyapısı üzerinden güvenli iletişim hizmeti sunuyor. Türkiye'nin doğusundan batısına kadar uzanan bu fiber hat, 20 il ve 67 ilçeden geçiyor. Bu güçlü altyapı, sadece yerel değil, küresel düzeydeki dijitalleşme hedefleriyle uyumlu şekilde büyümeyi sürdürüyor. Şirket, yaptığı bu yeni anlaşma ile iletişim altyapı hizmetleri konumunu daha da güçlendirecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Teknoloji, Türkiye, Ekonomi, Finans, Socar, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi SOCAR Fiber'den Küresel İletişim Hamlesi - Son Dakika

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